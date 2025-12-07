Interior insiste en que Galicia pague la mitad del sueldo de la Policia Autonómica y la insta a firmar un acuerdo como hizo Andalucía
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta busca una solución intermedia tras avisar de que podría retirar la protección a las víctimas de violencia machista07 dic 2025 . Actualizado a las 17:08 h.
El Ministerio del Interior vuelve a poner su oferta sobre la mesa. Siguen dispuestos a negociar con la Xunta para que se haga cargo del 50 % de la financiación de la Unidad Adscrita de