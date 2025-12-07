Interior insiste en que Galicia pague la mitad del sueldo de la Policia Autonómica y la insta a firmar un acuerdo como hizo Andalucía

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen de archivo de un acto de bienvenida a los nuevos componentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita en Galicia. XOÁN A. SOLER

La Xunta busca una solución intermedia tras avisar de que podría retirar la protección a las víctimas de violencia machista

07 dic 2025 . Actualizado a las 17:08 h.

El Ministerio del Interior vuelve a poner su oferta sobre la mesa. Siguen dispuestos a negociar con la Xunta para que se haga cargo del 50 % de la financiación de la Unidad Adscrita de

