Educación utilizará inteligencia artificial contra el abandono escolar y en la gestión de centros

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Gobierno autonómico. PACO RODRIGUEZ

El Gobierno gallego aprobó hoy martes la contratación de la primera fase del programa EdugalIA, que incorporará inteligencia artificial a la gestión y evaluación educativa, con el fin de prevenir el abandono escolar y mejorar el funcionamiento de los centros escolares.

El programa requerirá una inversión total de 16,5 millones de euros, de los que 6,6 procederán de las arcas autonómicas y otros 9,9 procederán de fondos europeos del plan Feder.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la aportación de los fondos de la UE, captada a través del sistema de compra pública innovadora, avala la solvencia del proyecto.

La primera fase del programa incluye el desarrollo, evaluación y posterior compra de un sistema de acceso a la información académica y de análisis avanzado de datos con el fin de ayudar a prevenir el abandono educativo. También se incluye un asistente virtual basado en inteligencia artificial. El sistema se pondrá al servicio de la comunidad educativa. Al integrar distintas fuentes de datos, facilitará la detección temprana de situaciones de riesgo de abandono, detectar qué factores influyen en el mismo o detectar que centros escolares necesitan más recursos, dijo Rueda.

El sistema contará con una plataforma específica para los departamentos de orientación llamada Galiorienta.

Expediente único

La iniciativa también prevé la implantación del expediente digital único del alumnado, que «recollerá toda a vida académica do alumno», explicó el presidente. Será similar a los protocolos empleados en el ámbito sanitario, que reúnen toda la información relevante.

El programa también consolidará un nuevo modelo de Administración educativa, y de acceso a la información por parte de los alumnos y las familias. El objetivo es agilizar y resolver dudas sobre procedimientos como la solicitud de becas o la admisión de los alumnos.