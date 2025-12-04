Un acto que recordó al editor Santiago Rey Fernández-Latorre

Vista general del acto celebrado en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, con la V compuesta con las imágenes de los trabajadores de La Voz a la izquierda GONZALO BARRAL

Acompañado de su esposa, Rosa Liaño, y de su hijo, Fernando, y su nuera, Rocío, llegó el homenajeado al Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, donde ya le esperaban numerosos invitados. En cuanto lo vieron aparecer, se fueron acercando, todos querían felicitar al expresidente de la Xunta. Su mujer incluso lo tuvo que rescatar para hacer una foto de familia. Durante el cóctel comentó que se complementan muy bien como pareja, porque mientras ella es de dejarlo todo para el último minuto, él suele preparar las cosas con antelación. Las corrillos se sucedían a la par que se disparaban instantáneas. Hay quien se conoció apenas unos segundos antes de ponerse delante del objetivo, como Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT en Galicia, e Ignacio Prada, director general de la Compañía de Tranvías. A quien no le importó salir con la competencia como Alfredo González Fuentes, vicepresidente de Lukia, y José Collazo Mato, presidente del Grupo Comar. Sin embargo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, declinó posar con sus homólogos gallegos para la foto de regidores, y sí quiso, en cambio, unirse al grupo de personalidades variadas de Vigo. Encantados de ser retratados juntos estaban el patrono de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, Paco Sánchez, y el director general de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega.

«Por fin tenemos una foto juntos», le dijo Sánchez a Ortega, antes de pedirle que «no se estirara». Muy afectuosa respondió Mercedes Casanova cuando se le pidió que posara. «En la Cruz Roja nunca tenemos problemas con nadie», dijo. La emoción aumentó durante los discursos de González Laxe, Lois Blanco y Rueda en los que se recordó la figura de Santiago Rey Fernández-Latorre fallecido en agosto del 2024.

La «v», un homenaje a la cabecera

El valor de la familia de La Voz

La impronta digital, siempre al servicio del valor humano, distinguió el acto celebrado ayer en el Museo. En el juego de efectos audiovisuales que acercaron el trabajo de La Voz a los invitados, destacó la «V» de la marca elaborada con 300 fotografías de sus empleados.