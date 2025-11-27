Calvo denuncia la «paralización» de los traspasos de competencias a Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo SANDRA ALONSO

La transferencia de nuevas competencias y funciones a Galicia está en situación de «parálisis absoluta», denunció hoy jueves el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien reclamó al Gobierno que «reactive» las mesas técnicas para avanzar en el proceso.

El conselleiro apuntó a los problemas judiciales del Ejecutivo como motivo de los retrasos: «Necesitamos avanzar, e non avanzamos porque o Goberno está máis preocupado en resolver os problemas que ten coa Xustiza».

Criticó que los gallegos «non poden estar pendentes das ameazas do señor Koldo e o señor Ábalos», por lo que reclamó la convocatoria de elecciones «canto antes» para evitar que se mantenga el bloqueo.

Calvo mantuvo en septiembre un encuentro con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para negociar la transferencia de los permisos de trabajo a extranjeros, la gestión de los aeródromos y helipuertos de uso no comercial, y un acuerdo para mejorar la coordinación entre MeteoGalicia y la Aemet, siguiendo el modelo adoptado en el País Vasco.

España afirmó al término de la entrevista que habría acuerdo «muy pronto» y, recordó Calvo, se pactó celebrar reuniones técnicas en ocubre para avanzar en las transferencias, pero por ahora solo se ha celebrado una, sobre los aeródromos. No hay «absolutamente ningunha noticia» del resto de competencias, afirmó el conselleiro.

En la reunión de septiembre, la Xunta también pidió información sobre las aleaciones presentadas por el Gobierno a la decisión de la Comisión Europea de declarar nula la prórroga de la AP-9. Calvo denunció que la Xunta no ha recibido ningún dato, a pesar de que la autopista discurre íntegramente por Galicia.

La Sareb

Las palabras del conselleiro se suman a la decisión del Parlamento e Galicia de instar a la Xunta a reclamar la cesión «gratuita e definitiva» de los inmuebles de la Sareb, para destinarlos a «políticas públicas de vivenda».

La reclamación fue aprobada en la Comisión de Ordenación do Territorio a través de una proposición no de ley del PPdeG, que fue apoyada por el BNG. Los socialistas, que presiden el Ministerio de Vivienda, se abstuvieron.

El diputado popular Roberto Rodríguez recordó que la reclamacion viene de «años» atrás, y afeó al Gobierno que rechazase la adquisición de propiedades por Galicia a pesar de que tiene fondos.

El socialista Aitor Bouza defendió la posición del Ejecutivo y consideró que está cumpliendo en esa materia, mientras que la Xunta, que tiene «competencia exclusiva» en vivienda ha dejado fondos sin ejecutar.

La nacionalista Alexandra Fernández consideró que la posición de la Xunta es hipócrita, porque «non fixeron nada para conseguir o máximo de vivendas da Sareb», aunque mantuvo el apoyo a la moción y rechazó cualquier política del ministerio para «recentralizar» esa competencia.