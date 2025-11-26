Galicia recibió en septiembre más de 1 millón de turistas: uno de cada cuatro era extranjero

Una calle de Santiago a principios de septiembre SANDRA ALONSO

Durante septiembre llegaron a Galicia más de 1 millón de turistas (1.113.111), de los que más de 290.000, un 26 %, eran personas residentes en el extranjero, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles. No se mejoran las cifras totales de turistas con respecto a un año atrás, pero sí la llegada de extranjeros, que son unos treinta mil más. Durante los 30 días del mes, se registraron más de siete millones de pernoctaciones.

En el ámbito del turismo interno, hubo 822.235 visitantes en septiembre, de los que la mayoría eran turistas gallegos que se movieron dentro de la propia comunidad (429.812), aunque también hubo visitantes de Madrid (104.483), Castilla y León (54.241), Asturias (48.841), Andalucía (41.128), Cataluña (35.567) y el País Vasco (23.396). Por provincias, Pontevedra fue la que recibió más turismo nacional en ese mes, con 275.843 visitantes; seguida por A Coruña, con 274.084 turistas; Lugo, con 159.275 visitantes, y Ourense, con 113.033 visitantes.

Con respecto a los turistas residentes en el extranjero, la estadística del INE refleja que Galicia recibió en septiembre 290.876 visitantes de fuera de España. El año pasado fueron 261.510. La mayoría procedían de Portugal (75.301), y también hubo turistas de Francia (31.126), Estados Unidos (23.028), Alemania (21.054), el Reino Unido (19.990) y los Países Bajos (13.908).

Por provincias, la de Pontevedra es la que recibió a más visitantes extranjeros, 121.726, la mayoría procedentes de Portugal (43.269), Francia (13.348) y Estados Unidos (8.316). En A Coruña se registraron 99.146 visitantes de fuera de España, la mayoría procedentes del Reino Unido (11.437), Estados Unidos (10.458) y Francia (9.617). A Ourense llegaron 43.898 turistas extranjeros, la mayoría desde Portugal (22.273), Francia (5.059) y Alemania (2.933), y a Lugo llegaron 26.106, desde Francia (3.102), Estados Unidos (2.931) y Alemania (2.452).