Rueda exige al Gobierno que garantice el programa de auxiliares de conversación

Clase de Química en el CIPF Manuel Antonio de Vigo con ayuda de una auxiliar de conversación en inglés. Oscar Vázquez

Estamos ante «outro lío entre dúas partes de un Goberno central cada vez máis enfrontado», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el requerimiento enviado por la Inspección de Trabajo de A Coruña a la Consellería de Educación sobre la situación laboral de los auxiliares de conversación.

La inspección depende del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz (Sumar), pero las condiciones laborales las fija el Ministerio de Educación, presidido por Pilar Alegría (PSOE).

El departamento que dirige Díaz considera que los auxiliares hacen un trabajo, por lo que deberían estar dados de alta en la Seguridad Social. Mientras que Educación parte de que se trata de un intercambio cultural, por lo que no sería necesario.

Rueda reclamó a ambos ministerios que «sexan capaces de falar» y «darnos unha solución» a un problema que no ha partido de la Xunta, insistió. De hecho, afecta a otras 15 comunidades entre ellas Andalucía, que ha optado por suprimir el proyecto.

El presidente subrayó además la importancia que ese programa tiene en Galicia, donde «leva sendo un éxito durante 15 anos» y goza cada vez de «maior aceptación e demanda entre o alumnado, os docentes e as anpas».

Rueda atribuyó al papel de los auxiliares parte del mérito de que Galicia se haya consolidado como la comunidad autónoma con mejor nivel de inglés en el ámbito educativo de todo el país. Recordó además que la Xunta ha hecho «importantes esforzos económicos» para consolidar el programa y traer cada vez más auxiliares y de más idiomas, como el chino.

El éxito del proyecto, añadió, se ve ahora en riesgo porque «unha parte do Goberno que non fala coa outra pon regras e se dirixe a nós e non a [o Ministerio de] Educación, co que sempre tivemos relacións frutíferas, que non sabe o que dicirnos».

La decisión de Andalucía de suprimir el programa, lo que impidió la llegada de 1.800 auxiliares este curso, se tomó al tener que hacer frente a una multa de cinco millones de euros.

Aragón optó hace años por darlos de alta como becarios, lo que supone un desembolso de 427.000 euros. El ministerio de Educación plantea aplicar la misma solución en el resto de autonomías, pero tendría un elevado coste económico. En el caso de Galicia, extrapolando la cifra de Aragón, estaría cerca de los 4,8 millones de euros. El motivo es que la cifra de auxiliares es mucho mayor. Este año hay 690, que perciben 800 euros para manutención y alojamiento a cambio de colaborar 14 horas a la semana a la semana en los centros escolares. En el caso de Galicia, la dieta económica incluye cobertura sanitaria con un seguro privado.

La mayoría de los auxiliares, 444, proceden de Estados Unidos, pero proceden en total de 19 países, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, China o Brasil. Los auxiliares no solo permiten a los escolares conocer la voz nativa de los idiomas de conversación, también les aproximan a la cultura de sus países de procedencia.