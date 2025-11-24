Así funciona el Black Friday de Renfe para aquellos que no quieren dejar pasar el último tren

Imagen de un tren AVE en la estación de Vilagarcía. MARTINA MISER

Renfe encarrila su propia promoción de Black Friday. El pasado 21 de noviembre puso a la venta miles de billetes utilizables a partir del 8 de enero del 2026 a un precio reducido bajo el nombre de «Superprecios» cuya compra estará disponible hasta el próximo día 30.

Se podrá viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional. Con esta promoción, los usuarios podrán desplazarse a los principales destinos AVE—el servicio de alta velocidad de Renfe con más servicios y comodidades— desde 19 euros y en AVLO —la alta velocidad low cost, con precios reducidos y menos servicios incluidos de serie— desde 7 hasta agotar existencias.

El precio del AVE desde Madrid alcanza ya los 111 euros a dos meses de Navidad pablo gonzález

La promoción presenta una serie de condiciones. Por un lado, se podrá escoger entre el billete Básico —un precio más económico, con asiento estándar y condiciones de cambio y anulación más restrictivas— y, por tres euros adicionales, el billete Elige —más flexible ya que permite escoger entre asiento estándar o confort e incluye un primer cambio gratuito y la posibilidad de añadir servicios adicionales, excepto en AVE Internacional—. Además, todas aquellas personas que estén inscritas en el programa de fidelización Más Renfe pueden obtener el descuento de esta promoción y, además, emplear sus puntos acumulados.

Por el momento, y a cuatro días vista desde el momento en el que se puede utilizar la promoción —es decir, desde el 8 de enero—, las estaciones de tren de A Coruña y de Vigo cuentan con pocas oportunidades para viajar, por ejemplo, a la capital. Este mismo lunes, la página de Renfe contaba con un billete AVE de A Coruña a Madrid con salida a las 7.15 horas con la etiqueta de «Superprecio» por 39 euros Básico y otro Elige por 42. Para ese mismo día también había disponible un AVLO desde la misma estación a las 5:14 horas por 29 euros Básico —sin opción Elige—.

Desde Vigo, por el momento, hay un tren AVE para el día 11 de enero a Madrid a las 17.25 horas con un precio de 39 euros Básico y 42 Elige. Por el momento.