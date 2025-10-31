El precio del AVE desde Madrid alcanza ya los 111 euros a dos meses de Navidad

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un Avlo entrando en Santiago
Un Avlo entrando en Santiago PACO RODRÍGUEZ

Los billetes más baratos desde la capital, los del Avlo de bajo coste, parten mayoritariamente de los 89 euros. Desde Galicia, las tarifas son las normales para ese rango de antelación

31 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los precios de los billetes del AVE ya han empezado a dispararse cuando faltan algo menos de dos meses para Navidad, después de que hace una semana Renfe abriera la venta de billetes desde el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 64% dto.
OFERTA HALLOWEEN 🎃 2€/mes Pago único anual, 24€/primer año Suscríbete