El PSdeG advierte al PP que «non caben branqueamientos nin relativismo fronte á violencia de xénero» y alerta del «declive» de las políticas de prevención dela Xunta

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, le advirtió hoy al PP que «no caben branqueamentos ni relativismo fronte á violencia de xénero» y le reclamó que dejen de «relativizar a gravidade cando os presuntos agresores son membros do PP». En este sentido, Fraga, los emplazó, además, a abandonar el negacionismo al que están llevando sus acuerdos con la extrema derecha y pongan en marcha una acción decidida contra la violencia machista.

La responsable socialista criticó «a hipocrisía» del PPdeG, que ayer habló de la importancia de la concienciación y sensibilización después de que el propio director xeral de la Lucha contra la violencia de género dijera el pasado 1 de agosto que «el número de asesinatos no tiene relación directa» con la intensidad de estas políticas y cuando están rechazando todas las propuestas que hace el Partido Socialista en este sentido.

Fraga emplazó al Goberno gallego a «asumir e incorporar» a su agenda de trabajo las medidas añadidas al pacto de EStado, que pasa de 290 en el 2017 a un total de 461 en un nuevo documento «ambicioso» con un incremento «substancial» para conseguir «ferramentas concretas que salvan vidas» e que incorpora tres nuevos planos de actuación frente a la violencia vicaria, económica y digital.

DE CARA AL 25N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

El PSdeG participará en las manifestaciones del próximo martes en toda Galicia con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación, la propia Silvia Fraga moderará el próximo sábado a jornada de la Escuela de Pensamiento Feminista sobre el Pacto de Estado en la sede de la Agrupación Local de A Coruña, que analizará las medidas incorporadas al acuerdo y el «declive» de las políticas de prevención en Galicia que viene de señalar el Consejo de Cuentas en su último informe.

La jornada comenzará con la participación de la presidenta del PSdeG y portavoz de Violencia de Género en el Senado, Carmela Silva, para exponer las medidas sobre violencia vicaria. A continuación, la responsable de coordinación de las Unidades de violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Debén, explicará las aportaciones en materia de violencia económica incorporadas al Pacto de Estado, y finalizará con la intervención de la responsable jurídica y de formación en la asociación de lucha contra la violencia de género Alvixe, Beatriz Sestayo, sobre violencia digital.

La clausura correrá a cargo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, que cerrarán la jornada de la Escuela de Pensamiento Feminista del PSdeG que lleva el nombre de la intelectual socialista gallega, maestra, psicóloga, escritora, diputada en el Congreso y presidenta de la asociación de ayuda a las víctimas de la violencia de género Alvixe Paloma Rodríguez Vázquez fallecida en el 2015.