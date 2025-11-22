El PPdeG reclama al Gobierno más efectivos policiales para proteger y defender a las víctimas de violencia machista

ÍÑIGO ROLÁN | EUROPAPRESS

Las pulseras antimaltrato y la ley del solo sí es sí centraron el discurso de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, durante un acto celebrado ayer en Santiago con motivo del 25N, bajo el lema 'Mulleres en liberdade: Nin caladas nin submisas'. Prado definió como «falso feminismo» el llevado a cabo por el PSOE y el BNG. «No es feminismo aprobar una ley que favorece a más de 1.500 agresores sexuales», matizó.

La conselleira de Igualdade, Fabiola Martínez, que también estuvo presente, reclamó al Gobierno de España que «controle todos los fallos que se están dando con las pulseras antimaltrato». Una herramienta que, según Prado, «no garantiza la seguridad», actualmente, sino que se tratan de «pulseras de Aliexpress».

Esta representación de mujeres del PPdeG, entre las que también estaba la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, la vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, y la vicesecretaria de Igualdade del PPdeG, Raquel Touriño, instó al Gobierno a reforzar los cuerpos policiales para continuar protegiendo y defendiendo a las víctimas de la violencia machista.

García ha reclamado «más policía en las calles» de la comunidad gallega. Una petición que, de ser escuchada por parte del Ejecutivo central, favorecería el ejercicio de unión de las mujeres «diciendo no a la violencia», según sostiene la conselleira. A su vez, se ha comprometido a realizar trabajos de concienciación y sensibilización sobre «los riesgos de las nuevas tecnologías». Pues las mujeres más jóvenes no pueden permitir «ser controladas a través de sus móviles». «Si lo consienten, el machismo gana», ha recalcado García.

Prado, por su parte, ha apelado a mitigar la violencia «desde el punto de vista de la educación». Pues ha remarcado como «fundamental» los trabajos de visibilización desde la infancia para «conseguir la verdadera igualdad».

La secretaria xeral del PPdeG acusa a la izquierda gallega de que «está boicoteando la educación pública». En concreto, ha cargado contra una «serie de materiales didácticos» de la CIG que, a su entender, ofrecen una imagen de Rosalía de Castro «callada y sumisa».

El PPdeG, en palabras de Prado, reivindica la «libertad de todas las gallegas en no consentir que se vuelva a producir un agravio tan grande como el que hizo la izquierda en Galicia».