«Es muy fácil decir "vete de casa, deja a tu maltratador", pero ¿adónde vas?»
Una víctima de violencia de género relata el viacrucis después de la denuncia: «Nosotras somos las que tenemos que dejar nuestra vida y nos vemos solas»23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
No es fácil condesar en unas líneas todo el dolor, la rabia y la impotencia que siente María después de cinco años luchando para que su maltratador, ya condenado y con dos órdenes de alejamiento,