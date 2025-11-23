«Es muy fácil decir "vete de casa, deja a tu maltratador", pero ¿adónde vas?»

Marta Gómez Regenjo
Marta Gómez RIBEIRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Precisamente el 25N, María tiene un juicio importante.
Precisamente el 25N, María tiene un juicio importante. DANI GESTOSO

Una víctima de violencia de género relata el viacrucis después de la denuncia: «Nosotras somos las que tenemos que dejar nuestra vida y nos vemos solas»

23 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

No es fácil condesar en unas líneas todo el dolor, la rabia y la impotencia que siente María después de cinco años luchando para que su maltratador, ya condenado y con dos órdenes de alejamiento,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Adelántate al Black Friday 18€/año Suscripción WEB Suscríbete