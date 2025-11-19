A Xunta defende en Bruxelas a importancia da conexión de alta velocidade con Portugal
GALICIA
O conselleiro Diego Calvo resaltou que o ancho ibérico supón «unha limitación» para a rede ferroviaria galega18 nov 2025 . Actualizado a las 20:48 h.
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, participou onte no Foro do Corredor Europeo de Transporte Atlántico en Bruxelas. Na súa intervención estivo acompañado polo director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, e a directora da Fundación Galicia Europa en Bruxelas, Ana Ramos. Calvo defendeu a importancia da liña de alta velocidade Vigo-Porto e a inclusión de Ferrol e Vigo como portos nodais do corredor atlántico. Previamente, inaugurou a nova edición do curso de financiamento comunitario Teceuropa, organizado pola Fundación Galicia Europa.
«Hai demoras e incumprimentos continuados que nos fan pensar que o prazo do Goberno [2030-2032] non se vai cumprir», manifestoulles o conselleiro aos medios sobre a conexión de alta velocidade entre Galicia e Portugal.
Diego Calvo estimou que a súa inauguración se atrasará ata o 2036 ou 2038, e lembrou que, para o Goberno luso, esta conexión é tan importante coma a liña entre Madrid e Lisboa. «Un dos obxectivos da Unión Europea é conectar en alta velocidade todas as capitais dos Estados membros. Nós non estamos a pedir que se relegue ningunha conexión, pero pedímoslles ao Goberno e ás institucións europeas que tomen nota», declarou. O primeiro ministro portugués, Luís Montenegro, xa defendeu no Cumio Hispano-Luso do ano 2024 a importancia da conexión entre Vigo e Porto para o seu país.
O transporte ferroviario tamén protagonizou os outros puntos da participación do Goberno galego no foro, concretamente as limitacións da infraestrutura galega e a inclusión de Ferrol e Vigo como portos nodais do corredor atlántico. Calvo remarcou que o ancho ibérico supón unha limitación para a rede galega, o que «está a lastrar a competitividade e evita que haxa uns verdadeiros prezos competitivos». Sobre a expansión do proxecto atlántico portuario a Ferrol e Vigo, explicou que a súa inclusión «permitiría un maior desenvolvemento». Este punto serviulle ao conselleiro para lembrar que a Xunta, malia pedirllo ao comisionado do Goberno, segue sen ter a información pormenorizada de todas as obras do corredor en Galicia. «Non podemos poñer un freo á Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal», insistiu.
No marco do encontro, o conselleiro tivo a oportunidade de trasladarlle ao novo coordinador europeo do corredor atlántico, François Bausch, a situación actual da infraestrutura en Galicia, e a preocupación do Goberno galego polo descoñecemento do cronograma das actuacións proxectadas polo Goberno. O conselleiro considerou «positiva» esta primeira toma de contacto, e convidou ao coordinador a visitar Galicia «para coñecer sobre o terreo a realidade e comprender a importancia de conectar debidamente a fachada atlántica para o desenvolvemento e futuro da comunidade e da Eurorrexión».