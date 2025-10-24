Un luxemburgués vigilará que España cumpla los plazos del corredor atlántico ferroviario
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
La migración del ancho ibérico al internacional en la red básica transeuropea será una prioridad para François Bausch, de Los Verdes24 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El economista Carlo Secchi nació en Italia en 1944 y fue nombrado coordinador del corredor atlántico transeuropeo en marzo del 2014. Fue una figura muy respetada por el sector del transporte y la logística y