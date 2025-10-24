Un luxemburgués vigilará que España cumpla los plazos del corredor atlántico ferroviario

El comisionado del corredor atlántico, José Antonio Sebastián, con el nuevo coordinador del corredor atlántico, François Bausch
La migración del ancho ibérico al internacional en la red básica transeuropea será una prioridad para François Bausch, de Los Verdes

24 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El economista Carlo Secchi nació en Italia en 1944 y fue nombrado coordinador del corredor atlántico transeuropeo en marzo del 2014. Fue una figura muy respetada por el sector del transporte y la logística y

