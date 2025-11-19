Los concellos de Vigo, A Coruña, Santiago y Culleredo tramitan casi 300 sanciones a VTC
A CORUÑA, REDACCIÓN / LA VOZ
La mayoría las propone la Xunta, pero las ejecutan los municipios. El ayuntamiento coruñés quiere que las empresas paguen las multas que reciben los conductores20 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Mientras los vehículos de transporte con conductor se expanden transformando la movilidad en las ciudades gallegas y sus áreas metropolitanas —hay 748 licencias en vigor—, la Policía Local y los servicios de la Dirección Xeral