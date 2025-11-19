Los concellos de Vigo, A Coruña, Santiago y Culleredo tramitan casi 300 sanciones a VTC

DAVID GARCÍA / JORGE NOYA A CORUÑA, REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un centenar de taxistas volvieron a concentrarse la semana pasada en A Coruña para exigir al Concello que regule los VTC.
Un centenar de taxistas volvieron a concentrarse la semana pasada en A Coruña para exigir al Concello que regule los VTC. ANGEL MANSO

La mayoría las propone la Xunta, pero las ejecutan los municipios. El ayuntamiento coruñés quiere que las empresas paguen las multas que reciben los conductores

20 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Mientras los vehículos de transporte con conductor se expanden transformando la movilidad en las ciudades gallegas y sus áreas metropolitanas —hay 748 licencias en vigor—, la Policía Local y los servicios de la Dirección Xeral

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Adelántate al Black Friday 18€/año Suscripción WEB Suscríbete