Rueda eleva a 103 millones la factura del tasazo de la basura para la Xunta

El Gobierno gallego ha destinado 103 millones desde el 2022 a paliar el impacto del «tasazo de la basura» en los concellos, afirmó Alfonso Rueda. El presidente dio esa cifra tras el Consello de la Xunta de hoy lunes, en el que se aprobó un informe sobre el impacto de la tributación «fixada polo Goberno central» a los ayuntamientos sobre la gestión de residuos, explicó la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

El tributo ha obligado a los consistorios a «elevar as contías das súas taxas», recordó la conselleira. La subida ha provoca quejas en numerosas localidades de todo el país. En Galicia, el caso más conflictivo se dio en Cangas do Morrazo, donde intervino la policía para proteger al gobierno local tras subir la tasa un 85 % a los particulares y un 300 % en el caso de algunos negocios.

Es posible que haya más conflictos. El tributo, fijado por la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular del 2022, es obligatorio desde el pasado 10 de abril. Vázquez señaló las alzas pueden alcanzar «ata 230 euros»

La conselleira responsabilizó en exclusiva al Ejecutivo de esa decisión. Afirmó que el tributo «é unha imposición» del Gobierno que «non obedece a unha obriga establecida pola UE». Los populares recuerdan que el comisario de Comercio de la Comisión Europea afirmó que endurecer la tributación era una de las opciones posibles de una lista «no exhaustiva» y de uso «discrecional» para cumplir la nueva regulación. «A Unión Europea daba diferentes alternativas», insistió la titular de Medio Ambiente.

Pero la ley está vigente y los ayuntamientos tendrán que imponer subidas para cumplirla. El Gobierno gallego, que considera «inxusta» la normativa estatal, tiene previsto mantener las ayudas a los concellos para seguir amortiguando el impacto en el 2026. Vázquez destacó que es la «única comunidade» que ofrece un apoyo de ese tipo.

Ese hecho deja en el aire su continuidad en el futuro, ya que la ley estatal, siguiendo la filosofía de la directiva europea, subraya que el coste del servicio de recogida de residuos debe repercutirse a quienes los generan.

La Xunta, recordó la conselleira, también ha asumido con fondos propios el 60 % de la subida del canon de Sogama, que atribuyó a otras medidas fiscales del Gobierno central, entre las que destacó el nuevo tributo al vertido y la incineración o la recuperación del gravamen sobre la producción de energía.

Según señaló esas medidas se tradujeron en el 2025 en un desembolso de 21,1 millones de euros. De ellos, 12,1 se distribuyeron a través del Fondo de Cooperación Local a los 313 ayuntamientos de Galicia. Otros nueve millones fueron transferidos a Sogama para financiar la reducción del canon a los concellos.

Además, Vázquez recordó que se otorgaron 11,5 millones a 170 entidades locales en ayudas para mejorar la recogida de residuos. Esas subvenciones se mantendrán el año que viene.

Por otra parte, la Xunta negoció con las empresas que gestionan distintos tipos de desechos, como vidrio, pilas o aparatos eléctricos, para mejorar las compensaciones que perciben los ayuntamientos. Oscilarán, de media, entre los 30 y los 99 euros por tonelada.