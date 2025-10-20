Malestar por el desigual «tasazo» de la basura

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

XOÁN CARLOS GIL

La ley estatal que obliga a los ayuntamientos a repercutir el tratamiento de los residuos a los usuarios incrementa las tasas sin mejorar el servicio y con diferencias entre concellos vecinos

20 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los ayuntamientos establecerán «en el plazo de tres años» una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria» que «refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos».

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 82% dto.
Antes  69€/año 12€/año Suscripción WEB+APP Suscríbete