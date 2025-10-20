Malestar por el desigual «tasazo» de la basura
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La ley estatal que obliga a los ayuntamientos a repercutir el tratamiento de los residuos a los usuarios incrementa las tasas sin mejorar el servicio y con diferencias entre concellos vecinos20 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los ayuntamientos establecerán «en el plazo de tres años» una tasa «específica, diferenciada y no deficitaria» que «refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos».