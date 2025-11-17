Los propietarios que cambien el eucalipto a otra finca suya podrán replantar el 100 %

Monte de eucalipto y pino en A Mariña (imagen de archivo) PEPA LOSADA

El PPdeG, grupo mayoritario del Parlamento gallego, ha introducido dos enmiendas que modifican la última propuesta de la Xunta sobre la regulación del eucalipto, introducida por Medio Rural en la ley que acompaña los presupuestos gallegos del 2026, y cuya redacción había suscitado dudas en el sector forestal. La primera es que los propietarios que cambien el eucalipto a otra parcela que sea de su propiedad podrán replantar el 100 % de esta especie, algo que ya estaba en la anterior moratoria y que en la última propuesta del Gobierno gallego se rebajaba al 75 %.

Este porcentaje solo se mantiene ahora en el supuesto de que las fincas sean de dueños distintos, tal y como se aclara en la enmienda del PP, aprobada esta misma tarde. La normativa sí deja claro que, en estos supuestos, el 25 % sí debe destinarse a frondosas y coníferas. Sobre la moratoria del eucalipto, el PP sostiene que la Xunta habilitó un mecanismo que buscaba conciliar todas las sensibilidades para dar con la mejor solución posible.

«Estamos a falar dunha cuestión moi complexa, nunha situación con moitos e moi distintos intereses, na que todos tiveron que ceder algo para que ninguén saia perdendo e para que saia gañando Galicia, o noso monte, a economía e os cidadáns», sostienen los populares en sus enmiendas. Cambios que, según el grupo mayoritario de la Cámara, obedecen a las propuestas trasladadas por distintos sectores y que pueden contribuir a aclarar una solución que para el grupo mayoritario del Parlamento gallego es la mejor de las posibles.