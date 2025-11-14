Rueda se retira con su gobierno a la Pousada de Armenteira en Meis

El preidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con sus conselleiros, durante el encierro del pasado septiembre. DAVID CABEZÓN

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su gobierno se retirarán este fin de semana en la Pousada de Armenteira, en Meis (Pontevedra), para coordinar la actividad de los departamentos del Ejecutivo autonómico a solo unas semanas de que se aprueben de forma definitiva los presupuestos del 2026, que por primera vez superan los 14.000 millones de euros.

Es la segunda vez que Rueda convoca un retiro de sus conselleiros. El presidente recuperó esa costumbre, que inauguró Manuel Fraga en los años 90, en septiembre del año pasado, cuando reunió a su Ejecutivo en el Palacio de Sober, en la Ribeira Sacra.

Está previsto que acudan todos los miembros del Gobierno. Será la primera cita de este tipo para Marta Villaverde, titular de Mar, que fue nombrada en junio tras la dimisión de su predecesor, Alfonso Villares, tras una denuncia por una presunta agresión sexual.

Los conselleiros y el presidente se reunirán durante el sábado de forma privada. Ese día los titulares de cada departamento explicarán sus principales iniciativas y proyectos y se publicará una foto de familia. El domingo, el encuentro continuará y se producirá una intervención abierta del presidente para explicar el contenido de la reunión.