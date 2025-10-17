La Xunta dispondrá de 14.240 millones de euros en el 2026 y reforzará Política Social, Sanidade, Educación y Emprego

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, camino de la presentación de los presupuestos de Galicia para el 2026. Sandra Alonso

El Gobierno gallego dispondrá de 14.240 millones de euros en el 2026, según el proyecto de presupuestos aprobado hoy viernes en una reunión extraordinaria del Consello de la Xunta.

Su presidente, Alfonso Rueda, calificó las cuentas de «históricas» porque se supera la barrera de los 14.000 millones tras una subida del 2,1 % con respecto al presupuesto de este ejercicio.

Rueda afirmó que son unas «contas novas para un novo escenario». La principal diferencia es el fin de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), activado tras la pandemia. El presidente destacó que ha hecho un «esforzo» para sustituir con fondo propios el fin de las ayudas de la UE. Eso ha permitido que, «pese a merma os orzamentos non baixen, senón que medran un 2,1 %. Sen a merma o crecemento estaría preto do 4,7 %», señaló el presidente.

En cifras redondas, el presupuesto crece en 300 millones de euros y el 100 % de ese incremento, añadió, está centrado en las «áreas sociais», es decir las consellerías de Política Social, Educación, Sanidade y Emprego.

La primera contará con casi 90 millones de euros más para atender a las personas que se han incorporado al sistema de dependencia. Sanidade dispondrá de más fondos para Atención Primaria y ampliar la medicina preventiva con cribados y vacunas. Educación los empleara en mantener la gratuidad de la formación desde infantil hasta la universidad.

También recibe un importante aumento de fondos, superior al 9 %, la innovación, que recibirá más de 400 millones de euros.

Rueda destacó que la Xunta mantendrá las 120 bajadas de impuestos aprobadas en los últimos años y aplicará otras cinco nuevas: la deducción en el IRPF por la compra de libros de texto y material escolar, nuevas ventajas fiscales para los contratos de vitalicio —la cesión de bienes a cambio de cuidados—, la exención tributaria de las ayudas a enfermos de ELA, afectados por la talidomida y damnificados por los incendios, y la ampliación de las rebajas por la compra de un piso en el impuesto de transmisiones patrimoniales a las familias monoparentales. Además, el techo de esas rebajas a la compra de vivendas, de la que también se benefician menores de 36 años y familias numerosas, subirá hasta 240.000 euros, 40.000 más que hoy.

Rueda puso en valor la aprobación de las cuentas en fecha desde el 2009, que conisderó una muestra de la «normalidade excepcional de Galicia». También señaló que contar con presupuestos es la «única forma» de emplear de «forma eficaz os cartos dos cidadáns», que con sus impuestos financian los gastos de la Xunta.

También el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, subrayó la importancia de tramitar a tiempo el presupuesto, y señaló la paradoja de que «España segue coas contas do 2022 e nos aprobamos as do 2026».

Corgos destacó los buenos datos macroeconómicos de Galicia. El PIB crecerá este año un 2,5 %, cuatro décimas más que España, supera también las cifras de la Unión Europea y enlaza seis años creciendo más que antes de la pandemia.

La comunidad cerrará el año con 52.223 parados menos y 83.743 afiliados más a la seguridad social. La previsión es que el paro caiga el año que viene hasta el 7,8 %, también por debajo de la media española.

Galicia ha sido además la comunidad que menos ha incrementado su deuda desde el 2009. En concreto, desde la pandemia la ha aumentado en un 5,5 %, cuando la media de las comunidades ha sido del 13,8 % y en la Administración central ha crecido un 40,3 %. Las cuentas de este año, explicó Corgos, no recurren a endeudamiento por tercer ejercicio consecutivo.