Octubre fue el segundo mes con más avisos por avispa velutina del año, con más de 6.300

Trampa contra la avispa velutina instalada en Poio. VÍTOR MEJUTO

Los avisos por avispa velutina se han incrementado en las últimas semanas, con más de 6.300 en octubre, lo que lo convierte en el segundo mes de este año (después de agosto) con mayor incidencia, pese a que está fuera de la temporada de esta especie invasora. Así lo explicó la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, este viernes en comisión parlamentaria, aludiendo a unas condiciones climáticas que cada vez son más favorables para su expansión en Galicia.

Las altas temperaturas, con otoños cálidos y cada vez menos lluvias, hacen que se encuentren «exemplares fóra das temporadas normais, que son durante o verán, e ao longo de todo o ano. As reinas están sobrevivindo aos invernos», afirmó. Este otoño se ha detectado un «pico de actividade» con incidencia en la comunidad; ya solo en la tercera semana de octubre se recibieron 1.738 avisos. En ese período, y en menos de dos semanas, murieron tres hombres por picaduras de avispas velutinas en Galicia.

Según los datos de la Xunta, en los dos últimos años hubo más de 21.000 avisos de promedio entre los meses de enero y septiembre. Para hacer frente al aumento extraordinario de los avisos, la Xunta tiene un plan de choque contra la avispa velutina desde el año pasado, que se basa en la retirada de nidos, actuando en los primarios, así como un trampeo «organizado, selectivo e xeolocalizado» dirigido a la captura de reinas. Este año se instalaron 18.500 trampas en todos los concellos, que permitieron la captura de más de 230.000 reinas, más del doble que las 113.000 del 2024. Gracias a este plan, afirmó Prieto, el número de avisos bajó en un 24 % de media en comparación con las cifras previas a que se implantaran estas medidas.

El retraso del ciclo vital de las velutinas provoca más presencia de esta especie durante el otoño Adrián Valiño / P. G.

La directora xeral hizo un balance del plan centralizado de retirada de nidos de esta especie puesto en marcha por la Xunta en el 2020 de la mano de los concellos. La empresa pública Seaga, que es la encargada de eliminar o neutralizados los nidos tras recibir un aviso, ya retiró más de 131.000 nidos, más de 19.600 en lo que va de año, sobre todo en las provincias de Pontevedra (más de 9.000) y A Coruña (más de 7.000).

De todos los avisos recibidos hasta noviembre, cerca del 30 % se corresponden con nidos duplicados (al avisar varias personas del mismo), inactivos o que son de otra especie invasora.

Además del trampeo y la retirada de nidos primarios, el plan de choque de la Xunta incluye otras actuaciones como actividades de formación dirigidas al personal encargado de colocar las trampas o de retirar los nidos y jornadas de divulgación para que la ciudadanía conozca el ciclo de la velutina y la forma de proceder ante su presencia, o las medidas de precaución a tomar.

«A velutina é unha especie que se caracteriza pola súa adaptabilidade ao territorio pero a cidadanía cada vez ten máis información sobre a forma de actuar e máis canles para comunicar os avisos grazas a un protocolo claro e consolidado dende hai anos», afirmó Prieto.