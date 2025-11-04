Los alergólogos aconsejan evitar tareas de desbroce o poda cerca de posible nidos de velutina hasta el final del otoño

Un nido de velutina, en una imagen de archivo. ANA GARCÍA

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) expresó su preocupación ante los recientes «fallecimientos ocurridos en Galicia tras múltiples picaduras de la avispa asiática o de patas amarillas (Vespa velutina nigrithorax)». Por ello, para prevenir estos incidentes lo máximo posible, emitió un comunicado ofreciendo información para comprender estos sucesos.

«Cuando se produce un fallecimiento por múltiples picaduras simultáneas, suele deberse a la toxicidad del veneno inoculado en grandes cantidades, salvo en personas con alergias conocidas». Esto es debido a que el organismo recibe una dosis masiva de veneno, capaz de provocar el fallo generalizado del organismo, a través de un mecanismo distinto al de la reacción alérgica generalizada o anafilaxia. Por ello, el tratamiento con adrenalina que está indicado «en las reacciones alérgicas graves, no suele resultar eficaz en estas intoxicaciones masivas. En estas situaciones, la atención médica debe centrarse en las medidas de soporte vital y el tratamiento de las complicaciones tóxicas».

El retraso del ciclo vital de las velutinas provoca más presencia de esta especie durante el otoño Adrián Valiño / P. G.

«Recomendaciones»

En el conjunto de medidas de prevención ofrecido por la Seaic, se informa de que «en zonas rurales o boscosas, se aconseja evitar tareas de desbroce o poda cerca de posibles nidos hasta el final del otoño o la llegada del invierno, cuando el ciclo de la colonia finaliza con la bajada de temperaturas». Otro que destaca la entidad es que las pruebas de alergia no permiten saber quién puede desarrollar una reacción generalizada en el futuro, sino que la detectan en personas que hayan sido picadas previamente.

Al hilo de esto, los alergólogos avisan de que en caso de sospecha por reacción al veneno de este insecto, se debe acudir a un servicio de alergología para su estudio adecuado y valorar «la posibilidad de inmunoterapia específica con veneno de himenópteros -concepto que comprende a las abejas, abejorros, avispas y hormigas, entre otros-». Ante la presencia de un nido de avispas asiáticas, la Seaic advierte que se debe avisar al 112 para que sean los servicios especializados quienes procedan a su retirada.