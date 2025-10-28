El retraso del ciclo vital de las velutinas provoca más presencia de esta especie durante el otoño

Adrián Valiño / P. G. REDACCIÓN / LA VOZ

Lino Sánchez muestra el muro de donde salieron las avispas asiáticas, en el pasado mes de julio.
Toni Silva

La llegada de las bajas temperaturas reducirán el número de ejemplares. Han causado varios sucesos mortales en el 2025

28 oct 2025 . Actualizado a las 08:53 h.

La avispa asiática o vespa velutina es un insecto procedente del sudeste asiático y en las últimas semanas provocó varios episodios mortales en Galicia. Los profesionales de la apicultura señalan que el número de ejemplares

