Muere un hombre de 55 años en Cospeito tras ser picado por un enjambre de velutinas
COSPEITO
Sucedió este domingo por la tarde en la parroquia de Xustás, cerca de su casa, mientras estaba cazando26 oct 2025 . Actualizado a las 20:18 h.
Un lucense de 55 años murió este domingo junto a su casa, en el municipio de Cospeito, tras ser picado por un enjambre de velutinas. El suceso ocurrió al filo de las cuatro de la tarde, mientras cazaba en compañía de un amigo. El fallecido era alérgico a la picadura de estos insectos, por lo que alertó rápidamente de que debía tomar unas medicinas que tenía en su domicilio, pero no hubo tiempo para salvarle la vida.
La víctima, Javier Iglesia Paz, residía a apenas cien metros de donde sufrió las picaduras. Varios testigos señalan que pudo pisar un nido mientras caminaba por el monte, ya que pasaba el día cazando perdices junto a otros compañeros del tecor de A Terra Chá.
Los insectos lo sorprendieron sin dejarle escapatoria y sufrió decenas de picaduras. Avisó a su compañero lo más rápido que pudo, pero se desplomó a unos 50 metros de su vivienda. El suceso ha consternado a los vecinos de Cospeito, que fueron conociendo la noticia conforme avanzaba el día.
Noticia en proceso de ampliación