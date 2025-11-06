Los rectores anuncian un preacuerdo para la descentralización de Medicina
GALICIA
Se crearán unidades docentes en Vigo y A Coruña con un mínimo del 50 % de profesorado de estas dos universidades06 nov 2025 . Actualizado a las 12:58 h.
Los tres rectores han anunciado un preacuerdo sobre la descentralización de Medicina. Se trata de un documento que trasladarán en una semana al grupo de trabajo creado para llevar a cabo este proceso, y que después tendrán que ratificar los consellos de goberno de cada universidad.
En líneas generales se ha salvado el principal escollo, la participación de las universidades de A Coruña y Vigo en la docencia de la titulación de Medicina. Lo que acordaron los rectores es que al menos el 50 % de la docencia del segundo ciclo de esta carrera que se imparta en Vigo o Coruña sea con profesorado de estas instituciones. Para ello se crearán unidades docentes tanto en Vigo como en A Coruña.
Esta entente pone fin a meses de debate y desacuerdos en la descentralización de esta facultad, que seguirá perteneciendo a la Universidade de Santiago. El acuerdo se anunció en la Cidade da Cultura, tras la firma de un convenio con la Consellería de Educación.
Esta descentralización se completará a lo largo de tres años y empezará a aplicarse ya en el próximo curso. Para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento que evaluará cada año el acuerdo. En el 2028-2029 todo el segundo ciclo de Medicina estará descentralizado en las tres universidades.
El encargado de anunciar el acuerdo fue el rector de Vigo, Manuel Reigosa, coordinador también del grupo de trabajo, «esperamos que este acordo permita empezar a traballar xa no desenvolvemento dunha docencia descentralizada que sexa o mellor para a formación dos médicos en Galicia e no cal nos poidamos sentir todos útiles, tanto a USC, que é ten o título, como as universidades de Vigo e A Coruña que queremos xogar un papel importante».
Ricardo Cao, rector de A Coruña, resaltó dos puntos importantes del acuerdo. Y es que cada hospital mantendrá la vinculación con su universidad, por ejemplo, el Chuac con la UDC, y ocurrirá lo mismo con los institutos de investigación. Por su parte, Antonio López, rector de la USC, valoró positivamente una consenso «que vai na liña do que viñamos defendendo». El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó que este acuerdo permitirá «que a formación de Medicina do futuro vai mellorar».
No se retira la propuesta para otra titulación
Tanto los rectores de A Coruña como Vigo se comprometen este acuerdo a «adiar» el proceso de petición de otro grado de Medicina, «isto non significa que non sigamos traballando nelo», apuntó Cao.
Diez años desde el primer acuerdo
Octubre del 2015
Acuerdo de descentralización. Se firmó en octubre del 2015 y en este acuerdo se ponían las bases para que la docencia clínica de los tres últimos cursos pudiese impartirse en Vigo y A Coruña, manteniendo la única facultad en la USC. Sexto lleva años totalmente descentralizado, pero la aplicación en los otros dos cursos fue muy tímida. Se fijaba en el documento que los profesores de las otras universidades que impartiesen en Medicina no podrían superar el 15 %.
Octubre 2024
Repartir también clases teóricas. A principios del pasado curso la Xunta remitió a la USC y al decanato de Medicina una propuesta, hecha por profesores de A Coruña y Vigo, en la que se abordaba que parte de la formación de cuarto y quinto se realizase en estas instituciones. Esto suponía ya hablar de docencia teórica, porque no es posible que un alumno realice las prácticas en Vigo, por ejemplo, y reciba las clases teóricas en Santiago. Este documento provocó un enorme malestar en la Facultade de Medicina y sobre todo entre su profesorado, que consideraba que ni Vigo ni A Coruña tienen la estructura suficiente para garantizar la excelencia docente. La facultad se ofreció a liderar este proceso de descentralización.
Mayo del 2025
Solicitud de una nueva titulación. Viendo que el nuevo grupo de trabajo no avanzaba, la UDC lanzó un órdago que introducía un nuevo elemento de presión claro: solicitar Medicina. Tras el revuelo de los primeros días, en junio se constituyó de nuevo el grupo de trabajo con una filosofía muy diferente: se descentralizaría docencia teórica y práctica del segundo ciclo.
Octubre 2025
Vigo también reclama Medicina. La Universidade de Vigo se mantuvo al margen de este conflicto pero las presiones políticas (Abel Caballero fue el primero en reclamarla), sociales y académicas llevaron a aprobar la expresión de interés para impartir Medicina, aunque dejándola un mes en suspenso.
Noviembre 2025
Propuestas distantes. La UDC llevó ayer al Consello de Goberno su propuesta, y la USC prevé darla a conocer esta semana. Hay pocas coincidencias. Dos, si cabe. Cerrarse en banda a una titulación privada de Medicina en Galicia y que la Xunta financie las plazas de profesorado que haya que crear. El documento de la UDC pasa porque el alumnado se reparta de forma equitativa con al menos el 25 % para cada una —cien alumnos— y que el profesorado que imparta en A Coruña sea prácticamente todo (al menos en un 75 %) de la institución coruñesa. Y que todas las nuevas plazas de profesorado que se convoquen en el Chuac se vinculen a la UDC. Unas premisas que están muy lejos de lo que está dispuesta a ceder la USC.