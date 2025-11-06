Los rectores anuncian un preacuerdo para la descentralización de Medicina

Foto de los rectores el pasado mes de octubre XOAN A. SOLER

Los tres rectores han anunciado un preacuerdo sobre la descentralización de Medicina. Se trata de un documento que trasladarán en una semana al grupo de trabajo creado para llevar a cabo este proceso, y que después tendrán que ratificar los consellos de goberno de cada universidad.

En líneas generales se ha salvado el principal escollo, la participación de las universidades de A Coruña y Vigo en la docencia de la titulación de Medicina. Lo que acordaron los rectores es que al menos el 50 % de la docencia del segundo ciclo de esta carrera que se imparta en Vigo o Coruña sea con profesorado de estas instituciones. Para ello se crearán unidades docentes tanto en Vigo como en A Coruña.

Esta entente pone fin a meses de debate y desacuerdos en la descentralización de esta facultad, que seguirá perteneciendo a la Universidade de Santiago. El acuerdo se anunció en la Cidade da Cultura, tras la firma de un convenio con la Consellería de Educación.

Esta descentralización se completará a lo largo de tres años y empezará a aplicarse ya en el próximo curso. Para garantizar su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento que evaluará cada año el acuerdo. En el 2028-2029 todo el segundo ciclo de Medicina estará descentralizado en las tres universidades.

El encargado de anunciar el acuerdo fue el rector de Vigo, Manuel Reigosa, coordinador también del grupo de trabajo, «esperamos que este acordo permita empezar a traballar xa no desenvolvemento dunha docencia descentralizada que sexa o mellor para a formación dos médicos en Galicia e no cal nos poidamos sentir todos útiles, tanto a USC, que é ten o título, como as universidades de Vigo e A Coruña que queremos xogar un papel importante».

Inés Rey, sobre la facultad de Medicina en A Coruña: «No debemos renunciar» David García / C. Devesa

Ricardo Cao, rector de A Coruña, resaltó dos puntos importantes del acuerdo. Y es que cada hospital mantendrá la vinculación con su universidad, por ejemplo, el Chuac con la UDC, y ocurrirá lo mismo con los institutos de investigación. Por su parte, Antonio López, rector de la USC, valoró positivamente una consenso «que vai na liña do que viñamos defendendo». El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó que este acuerdo permitirá «que a formación de Medicina do futuro vai mellorar».

No se retira la propuesta para otra titulación

Tanto los rectores de A Coruña como Vigo se comprometen este acuerdo a «adiar» el proceso de petición de otro grado de Medicina, «isto non significa que non sigamos traballando nelo», apuntó Cao.