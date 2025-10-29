A Coruña y Vigo exigen autonomía de contratación de profesorado en Medicina, pero Santiago se resiste
El rector de la UDC señala que la posición de la USC es «inflexible» y el conselleiro de Sanidade pide que el grupo de trabajo trabaje con «generosidad»30 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A estas alturas de las negociaciones, la Universidade de A Coruña y la Vigo coinciden en líneas generales en su propuesta para descentralizar los estudios de Medicina. La institución viguesa la llevó ya a su