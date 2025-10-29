A Coruña y Vigo exigen autonomía de contratación de profesorado en Medicina, pero Santiago se resiste

De izquierda a derecha, el rector de la UDC, Ricardo Cao; el de la USC, Antonio López; y el de la UVigo, Manuel Reigosa.

A estas alturas de las negociaciones, la Universidade de A Coruña y la Vigo coinciden en líneas generales en su propuesta para descentralizar los estudios de Medicina. La institución viguesa la llevó ya a su