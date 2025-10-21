La UE aprueba que los jóvenes de 17 años puedan obtener el carné de conducir

El Parlamento Europeo aprobó una actualización de las normas que regulan los permisos de conducción en la Unión Europea, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y reducir el número de accidentes. En este paquete de medidas, se contempla que los menores de 17 años podrán obtener el carné de conducir para automóviles, pero deberán conducir acompañados por un conductor con experiencia hasta que cumplan la mayoría de edad. Las nuevas reglas entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los países de la UE dispondrán de tres años para implantar estas nuevas disposiciones en su normativa nacional y de un año adicional para preparar su aplicación.

Otra novedad es que los conductores noveles tendrán un período de prueba de al menos dos años, donde se enfrentarán a normas más estrictas y a sanciones más duras si conducen bajo los efectos del alcohol o no utilizan los cinturones de seguridad. Paralelamente, las nuevas medidas permitirán a los jóvenes de 18 años conducir camiones (categoría C) y a personas de 21 años conducir autobuses (categoría D). En ambos casos deberán poseer un certificado de competencia profesional. De lo contrario, deberán tener 21 y 24 años respectivamente para poder circular con estos vehículos.

Europa apuesta por el carné a los 17 años pero con un conductor experimentado sentado al lado José Manuel Pan

En relación al proceso de formación de los nuevos conductores, las nuevas medidas contemplan que el examen deberá incluir conocimientos sobre los riesgos de los ángulos muertos, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura segura de las puertas y los riesgos de distracción por usar el teléfono. En las pruebas, también se pondrá más énfasis en la concienciación sobre los riesgos asociados a los peatones, niños, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Otra novedad es que la versión electrónica del permiso de conducir, accesible desde un teléfono móvil, se convertirá gradualmente en el principal formato de carné de conducir en la UE. Sin embargo, los eurodiputados garantizaron el derecho de los conductores «a solicitar un carné físico, que deberá expedirse sin demora indebida y, en términos generales, en un plazo de tres semanas».

Con el fin de reducir las actitudes imprudentes al volante en el extranjero, el Parlamento Europeo informó de que la decisión de «retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir se trasladará al país de la UE que lo haya expedido, a fin de garantizar la ejecución transfronteriza de las sanciones». Para ello, las autoridades nacionales tendrán que informarse mutuamente de las decisiones sobre la privación del derecho a conducir relacionadas con las infracciones de tráfico más graves, como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la participación en un incidente de tráfico mortal o el exceso de velocidad.

Para poder obtener el primer permiso de conducción o solicitar una renovación, los conductores deberán pasar un reconocimiento médico que incluya pruebas de visión y del estado cardiovascular. Sin embargo, los países de la UE podrán sustituir el examen médico a los conductores por formularios de autoevaluación o por otro sistema diseñado a escala nacional. Además, las autoridades de cada país podrán acortar la validez del carné a los mayores de 65 años, para someterles a controles médicos o cursos de reciclaje más frecuentes.