Vota y opina: ¿estás de acuerdo con que se pueda obtener el carné de conducir con 17 años?
REDACCIÓN
GALICIA
La UE acaba de aprobar este cambio, aunque los menores de edad tendrán que ir acompañados de un conductor con experiencia hasta que cumplan los 1821 oct 2025 . Actualizado a las 18:28 h.
Bruselas acaba de aprobar que los jóvenes de 17 años puedan obtener el carné de conducir, pero deberán conducir acompañados por un conductor con experiencia hasta que cumplan la mayoría de edad. Lo ha hecho a través de una actualización de las normas que regulan estos permisos en la Unión Europea, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y reducir el número de accidentes.
Aunque entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, los países tendrán tres años para implantar estas nuevas disposiciones en su normativa nacional y de un año adicional para preparar su aplicación.
