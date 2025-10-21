Galicia impulsa un frente común contra la centralización de los fondos europeos

Paco Rodríguez

La delegación española del Comité Europeo de las Regiones, que preside el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, presentará ante ese organismo la bautizada como Declaración Galicia, que hoy martes será aprobada en una reunión extraordinaria de la delegación celebrada en Santiago.

Rueda, que acudió al acto acompañado de los conselleiros de Presidencia y Facenda, Diego Calvo y Miguel Corgos, explicó que su objetivo es contribuir a una Unión Europea máis «forte, cohesionada e próxima nas súas decisións á cidadanía», por lo que reivindicó el papel de las «rexións, provincias e municipios». De acuerdo con esa línea, la citada declaración reclamará un presupuesto comunitario «xusto», que tenga en cuenta el papel de las Administraciones territoriales.

Rueda consideró que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE muestra una preocupante tendencia a la «centralización», de materializarse la propuesta de la Comisión Europea de agrupar en un solo marco los 14 fondos actuales. Por ello el presidente de la Xunta reclamó que se mantenga la participación de los gobiernos regionales en las políticas europeas y las políticas de cohesión, «que tanto contruibuiron a mellorar os territorios».

También reivindicó el Camiño de Santiago como uno de los mejores representantes del espíritu europeo: una red que une desde hace siglos pueblos y culturas a través del entendimiento mutuo: «Os europeos levamos séculos comprendendo que o que nos une é moito máis que o que nos separa», aseguró.

Entre de los firmantes de la declaración, que ahora será traladada a las autoridades europeas y al Gobierno central, estuvo Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, quien consideró que el documento «avala el trabajo del Principado». Pélaez consideró «imprescindible» que las regiones participen en la gestión de los fondos de cohesión.