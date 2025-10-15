Un detenido por clavarle unas tijeras en el cuello a otro hombre durante una pelea en una céntrica calle de Ordes

Un charco de sangre en el portal de Ordes, acordonado por la Guardia Civil, donde tuvo lugar la pelea. J. N.

Un hombre detenido y otro herido es el balance de una violenta pelea que se produjo en torno a las diez de la noche en la calle Alfonso Senra, la céntrica vía que atraviesa la localidad de Ordes. Según apuntaron algunos testigos, estas dos personas se enzarzaron en una reyerta, que pudo iniciarse en el interior de una vivienda o un portal de esa misma calle. El detenido habría clavado unas tijeras en el cuello del otro hombre, que fue trasladado al hospital. La Guardia Civil explica que «posiblemente también se utilizó un cuchillo». Los vecinos de la zona apuntaron que este no ha sido el primer altercado en el entorno de este inmueble, donde ya se han registrado, supuestamente, otros conflictos relacionados con la venta de drogas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que detuvieron al supuesto agresor y atendieron inicialmente al herido, que estaba consciente y presionando la herida entre quejas de dolor. Sentado en el mismo portal, el herido seguía perdiendo sangre, por lo que fue trasladado al hospital por los servicios de emergencia. La zona del suceso, donde se concentraron algunos vecinos de la localidad preocupados por lo sucedido, fue acordonada y frente al portal se podía apreciar una mancha de sangre sobre la que yacía lo que parecían ser las tijeras utilizadas en la reyerta.