Revuelo en el Sergas con el cambio que obliga a computar igual el tiempo trabajado en las mutuas que en la sanidad pública

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Foto de archivo de una oposición del Sergas en Silleda, en febrero del año pasado
Foto de archivo de una oposición del Sergas en Silleda, en febrero del año pasado miguel souto

Una sentencia del Tribunal Supremo marcó el precedente y ya hay dos fallos en Galicia, los fisioterapeutas van a recurrir el baremo que puntúa al mismo nivel la experiencia profesional para los procesos selectivos

07 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A principios de septiembre, el Sergas publicó las listas definitivas de contratación de la categoría de fisioterapia y muchos de los profesionales que llevan años trabajando en la sanidad gallega se sorprendieron al ver cómo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete