Vigo y otros 16 concellos de Pontevedra entran en prealerta por escasez de agua

El embalse de Eiras, en Vigo, al 50 % de su capacidad. Xoán Carlos Gil

La prealerta por escasez moderada de agua se ha ampliado hoy martes al entorno del río Verdugo, las rías de Vigo y Baiona y la costa de Pontevedra, ha anunciado la Xunta. Esas zonas se suman a los sistemas del río Lérez, en Pontevedra; el río Grande, en Camariñas, y el río Anllóns, hasta Arteixo.

El Gobierno gallego ha ordenado además que se activen medidas equivalentes a un escenario de alerta en el caso del subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial del río Verdugo, que abastece a ese municipio. Los indicadores típicos de una prealerta ya se daban en esa zona el 7 de agosto, por lo que ha sido objeto de seguimiento por la Xunta.

Todas esas decisiones han sido aprobadas por la Oficina Técnica da Seca, que presidió el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y en la que participaron otros responsables de esa entidad de MeteoGalicia, Protección Civil y de las consellerías de Sanidade y Medio Rural.

La prealerta en las cuencas del río Verdugo y la costa de Pontevedra derivan de que en ambos casos hay indicadores de escasez (el caudal) por debajo del límite de 0,30, y que las previsiones de MeteoGalicia para este mes no indican un aumento claro de las precipitaciones. Por ese motivo, y a la vista de la evolución de los caudales se ha decidido mantener la prealerta en los ríos Lérez, Grande e Anllóns.

La situación en Baiona es incluso más compleja porque ese límite de 0,30 no se ha alcanzado en los dos últimos meses, de ahí que se activen las medidas equivalentes a la alerta.

La Oficina Técnica da Seca se ha basado tanto en las previsiones meteorológicas, que esperan un octubre más seco que la media. Ese pronóstico, sumado a la situación de los caudales y a otros factores, justifica la declaración de prealerta en los cinco sistemas indicados, mientras que en el resto de la demarcación se mantiene la normalidad.

Los embalses de abastecimiento de agua de la Demarcación Galicia-Costa están al 62,08 % de capacidad, un 15,3 % menos que el año pasado y un 6,72 % menos que la ocupación media en los últimos diez años.

La situación de prealerta implica un seguimiento intensivo tanto de las precipitaciones como de los niveles de los ríos y embalses, además de posibles incidencias. Los concellos afectados tienen la obligación de comunicar a Augas de Galicia los datos diarios de consumo.

La Xunta recomienda a los ayuntamientos en esa situación minimizar los consumos de agua no esenciales, incluyendo el baldeo de calles o el riego de parques y jardines. También se recomienda a la población hacer un uso responsable del agua y evitar el llenado de piscinas o el riesgo con agua potable, además de aplicar buenas prácticas diarias que eviten el desperdicio de agua.

Están en prealerta Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo, suministrados por el río Lérez; Cabana de Bergantiños, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, dependientes del río Grande; y Arteixo, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica, Ponteceso e Tordoia, abastecidos por el río Anllóns.

La Oficina Técnica da Seca informará de esa situación a los municipios dependientes del río Verdugo y de la costa de Pontevedra, que hasta ahora no estaban afectados. Se trata de Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Gondomar, A Lama, Moaña, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Vigo y Vilaboa, del río Verdugo; y A Guarda, Oia e O Rosal, que conforman la UTE Costa de Pontevedra.

El Gobierno gallego insta además a esos concellos a tomar las medidas que consideren apropiadas en el marco de sus competencias para controlar los consumos de agua y sensibilizar a la población.