El transbordo, la opción más rápida para que Renfe tenga competidores en Galicia y bajen los precios de los billetes

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

En esta vista aérea puede observarse el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense). En este punto, los trenes de ancho variable pasan del ancho internacional al ibérico (y viceversa) para poder circular por la red interna gallega de alta velocidad.
En su oferta inicial de capacidad para nuevas operadoras, el ADIF se centró en los viajes directos a las principales ciudades, que no serán posibles a corto plazo por la dificultad de conseguir trenes de ancho variable

06 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El ADIF acaba de retrasar la puesta en marcha de la segunda fase de la liberalización ferroviaria, que incluiría la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, así como las conexiones con Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva.

