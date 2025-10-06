El transbordo, la opción más rápida para que Renfe tenga competidores en Galicia y bajen los precios de los billetes
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
En su oferta inicial de capacidad para nuevas operadoras, el ADIF se centró en los viajes directos a las principales ciudades, que no serán posibles a corto plazo por la dificultad de conseguir trenes de ancho variable06 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El ADIF acaba de retrasar la puesta en marcha de la segunda fase de la liberalización ferroviaria, que incluiría la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, así como las conexiones con Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva.