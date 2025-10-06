El transbordo, la opción más rápida para que Renfe tenga competidores en Galicia y bajen los precios de los billetes

En esta vista aérea puede observarse el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense). En este punto, los trenes de ancho variable pasan del ancho internacional al ibérico (y viceversa) para poder circular por la red interna gallega de alta velocidad. ALEJANDRO CAMBA

El ADIF acaba de retrasar la puesta en marcha de la segunda fase de la liberalización ferroviaria, que incluiría la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, así como las conexiones con Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva.