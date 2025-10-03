Los juzgados de violencia machista asumen más carga: «Las víctimas están, desde hoy, más indefensas»

L. g. del valle / A. s. zapata REDACCIÓN / LA VOZ

El Juzgado de Instrucción número 3 asume las competencias de violencia machista
El Juzgado de Instrucción número 3 asume las competencias de violencia machista PACO RODRÍGUEZ

Las salas de violencia contra la mujer asumirán también los delitos sexuales, y los profesionales temen la saturación

03 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Desde hoy, los juzgados de violencia machista asumirán también los delitos sexuales. Los profesionales que trabajan en ellos alertan de las consecuencias que tendrá esta sobrecarga. «La situación en los juzgados de violencia sobre la

