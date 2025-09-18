La Xunta llevará al Gobierno al Juzgado si le veta el expediente de la AP-9

Imagen de la AP-9 en Abegondo CESAR QUIAN

La Xunta recurrirá a la vía judicial si el Gobierno no le da acceso al expediente sobre la prórroga de la AP-9 que la Comisión Europea considera ilegal.

La conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, confirmó hoy jueves que volverán a dirigirse al Ejecutivo para que les facilite el documento, como ya han hecho en otras ocasiones, pero si continúa sin haber respuesta acudirán a los tribunales.

Allegue recordó que ha pedido cinco entrevistas al ministro de Transportes, Óscar Puente, sin tampoco tener respuesta, e insistió en la opacidad del Gobierno, que tampoco ha facilitado a la Xunta el recurso que ayer, el último día de plazo, envió a la Comisión Europea para responder a su demanda de que se anule la concesión.

La consellería compareció acompañada del director general de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y la directora general de Mobilidade, Judit Fontela, además de representantes de las asociaciones de transportistas Apetamcor y Fegatramer.

Allegue insistió en la necesidad de rescatar la AP-9 aprovechando la posición de la Comisión Europea.

Recordó que esa vía vertebra cinco de las siete grandes ciudades de Galicia, el 60 % de la población de la comunidad, y sirve de circunvalación a Santiago, Pontevedra y Vigo, por lo que tiene peso autonómico y metropolitano.

Añadió que sus tarifas han crecido un 32 % desde el 2018, mientras que las autovías de la Xunta se encarecieron un 6 % en el mismo período, y que los ingresos de la concesionaria han aumentado un 40 %. Señaló también que el coste por cada 100 kilómetros es de 12 euros, lo que la convierte en la vía más cara de toda España.

El rescate de la concesión y la gratuidad de la vía no solo aliviaría la carga económica, también mejoraría de forma significativa la seguridad del tráfico, al sacar vehículos de tramos conflictivos de la red convencional, explicó Francisco Menéndez partiendo de analizados en el Consello de la Xunta.

Por todo ello, la conselleira, como ya hizo estos días el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió en la necesidad de rescatar la vía y advirtió que el coste de esa operación seguirá creciendo en próximos años a medida que sigan subiendo las tarifas.