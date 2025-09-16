Rueda reclama al Gobierno que rescate la AP-9 ahora: «É oportuno e factible» 

Peaje de la AP-9 en Vilaboa, entre Pontevedra y Vigo RAMON LEIRO

«É un momento estratéxico, é oportuno e factible» liberar la AP-9 de peajes, ha dicho Alfonso Rueda este martes, un día antes de que finalice el plazo dado por Bruselas para no llevar la prórroga de la concesión de la autopista al Tribunal de Justicia de la UE.

El titular de la Xunta se refirió a la «influencia» que se puede ejercer a nivel europeo para reclamar de nuevo al Gobierno el rescate de la autopista «o antes posible», ya que de lo contrario el proceso seguirá encareciéndose.

Rueda afirmó además que hay «moitas proclamas» sobre la gratuidad —una referencia al compromiso electoral del PSdeG de hacer la vía gratuita—, pero criticó que no han estado acompañadas de pasos.

El último informe de la Xunta sobre el rescate de la concesión eleva el coste a 2.356 millones de euros, 25 más que el análisis elaborado en el 2024. El aumento deriva de la subida de los peajes, que compensa e incluso supera la reducción del precio por el tiempo de concesión restante.

Rueda hizo esas declaraciones en un encuentro con representantes de la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) en Santiago, ante quienes se compometió a abordar el problema de la falta de personal cualificado. Una de las soluciones es que la Xunta asuma la competencia de tramite de los permisos de trabajo a extranjeros, señaló, que ya ha reclamado al Ejecutivo central.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que visitó la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga), dijo que la AP-9 ha iniciado con Pedro Sánchez el «camiño á gratuidade», y señaló que eso es lo que «interesa aos usuarios» más allá de la titularidad de la vía, ya que la Xunta ha reclamado también la gestión de la infraestructura.

Blanco no dio pistas sobre la decisión que tomará el Gobierno acerca de la ilegalidad de la prórroga de la concesión de la autopista que se acordó en el 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar (PP). También señaló que la Xunta no ha aplicado descuentos en algunas autopistas de su titularidad, cuyos peajes cuestan «o mesmo ou máis» que hace dos años.

Por la contra, recordó que la AP-9 cuenta con bonificaciones de hasta el 75 % para los usuarios recurrentes y del 100 % en los viajes de vuelta realizados en las siguientes 24 horas, de ahí que insistiese en que se avanza hacia la gratuidad.