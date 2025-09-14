La infanta Elena, Simoneta Gómez-Acebo e Irene Urdangarín acompañan al rey emérito en una cena en altamar en la ría de Pontevedra

1/24 Lavandeira | EFE 2/24 Lavandeira | EFE 3/24 Lavandeira | EFE 4/24 Lavandeira | EFE 5/24 Lavandeira | EFE 6/24 Irene Urdangarín, hija de la infanta Cristina, saluda a su abuelo Lavandeira JR | EFE 7/24 La infanta Elena saluda a su padre Lavandeira JR | EFE 8/24 Lavandeira JR | EFE 9/24 Lavendeira Jr | EFE 10/24 Lavandeira JR | EFE 11/24 Lavandeira Jr. | EFE 12/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 13/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 14/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 15/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 16/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 17/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 18/24 Raúl Terrel | EUROPAPRESS 19/24 Lavandeira | EFE 20/24 ADRIÁN BAÚLDE 21/24 ADRIÁN BAÚLDE 22/24 ADRIÁN BAÚLDE 23/24 ADRIÁN BAÚLDE 24/24 ADRIÁN BAÚLDE

Rodeado de amigos y familiares, el rey Juan Carlos disfrutó esta noche de una cena a bordo del barco Deiramar Dos por la ría de Pontevedra, donde horas antes había salido a navegar con la tripulación del Bribón, a bordo del Erica, en la segunda jornada del trofeo Deputación de Pontevedra. El padre de Felipe VI y su amigo Pedro Campos se mantienen fieles a una tradición que hicieron por primera vez hace más de dos décadas: cerrar el verano con una cena a bordo de un barco por la ría. En esta ocasión, fondearon frente a la playa de Bueu.

La infanta Elena, su sobrina Simoneta Gómez-Acebo y su nieta Irene Urdargarín han acompañado al rey emérito en esta velada tan especial, al igual que el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luís López, entre otros. Se trata de la primera vez que la hija de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin viaja hasta Sanxenxo para reencontrarse con su abuelo

La cena, además, ha servido para que amigos y familiares despidan al rey Juan Carlos ante su inminente viaje a Estados Unidos, donde el próximo 22 de septiembre iniciará la defensa del título mundial que logró hace dos años en la isla de Wight, en Reino Unido.

La tripulación del Bribón tiene previsto viajar el próximo lunes a Nueva York para preparar las regatas que se celebrarán en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club. Entre sus principales rivales destaca el barco finlandés Astree III de Ossi Paija, plata en el último Europeo de la categoría, y el también español Titia, de Mauricio Sánchez-Bella.

Además, habrá tres nuevos barcos que optarán al título, especialmente el que liderará el actual campeón del Mundo Abierto de 6 metros, Jamie Hilton, quien ganó el título en Cowes 2023 a bordo del USA126 Scoundrel.