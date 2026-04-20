La fiscala del juicio de la primitiva millonaria de A Coruña concluye que «la avaricia» del lotero lo llevó a tener «la actitud más malévola»

1/6 El delegado de Loterías Miguel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso 2/6 El delegado de Loterías Miguel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso 3/6 El delegado de Loterías Miguel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso 4/6 El lotero Manuel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso 5/6 El lotero Manuel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso 6/6 El lotero Manuel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso

Para Miguel Reija el pasado lunes empezó una montaña rusa a la que habría preferido no subir. A lo largo del juicio en el que se decide si obstaculizó la investigación para encontrar al legítimo propietario de los 4,7 millones, ha encontrado apoyos, pero también se ha echado alguna que otra soga al cuello. La Fiscalía lo acusa de blanqueo de capitales, y pide para él seis años de cárcel. Justo el mismo tiempo entre rejas que para su hermano, el lotero que asegura que halló, el 30 de junio del 2012, la millonaria primitiva en el mostrador de su administración de San Agustín.

Hoy es el turno de su interrogatorio, y con su declaración se cierra el círculo de un proceso en el que han jurado o prometido decir la verdad loteros, cargos de la Selae, policías que investigaron el caso y reclamantes del premio. También ofreció su versión de los hechos Manuel Reija, que se mantuvo firme en que obró de buena fe.

Con un tono calmado pero firme, el acusado desgranó su versión sobre los hechos que rodearon la aparición del boleto premiado con 4,7 millones de euros en el año 2012. «Me entero del premio a las 10 de la noche del día 30», aseguró Reija ante la sala. Según su testimonio, el aviso no llegó por canales internos ni conversaciones privadas, sino de forma automática: «Me llega un SMS de que hay un premio de primera categoría en la administración de Carrefour», explicó, situando ese mensaje como el punto de partida de su conocimiento sobre la millonaria combinación.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Miguel Reija: «No hice ninguna gestión para facilitar que mi hermano cobrase los 4,7 millones de la primitiva» La Voz de Galicia

Uno de los puntos de fricción durante el interrogatorio fue la relación y comunicación con su hermano, Manuel Reija, el lotero de la administración de San Agustín que supuestamente halló el boleto. A preguntas de la fiscala, Olga Serrano, sobre si en ese momento crítico comentó el hallazgo o la cuantía del premio con su familiar, el delegado fue tajante y aseguró que no hubo tal conversación. Según el delegado, Manuel le comunicó que el boleto no apareció traspapelado ni en el suelo, sino que «se lo encontró» en el mostrador de la administración de San Agustín, situado junto a otros boletos que estaban, según sus palabras, «perfectamente colocados».

La fiscala puso sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿es habitual que un lotero compruebe de forma sistemática primitivas olvidadas por los clientes? La respuesta de Miguel Reija fue ambigua: «Hay de todo», indicó, tratando de normalizar una conducta que es el eje del presunto delito. Sin embargo, esta afirmación de Reija choca frontalmente con el rastro dejado por los peritos y otros profesionales del sector que pasaron previamente por el estrado. Los loteros que testificaron antes que el delegado fueron unánimes al señalar que esta práctica es «totalmente inusual», subrayando que el protocolo habitual ante un boleto perdido no es el canje personal, sino la comunicación inmediata para intentar localizar al dueño legítimo.

Durante su comparecencia, Reija admitió que no otorgó especial relevancia al resto de los boletos que fueron entregados por su hermano, Manuel Reija, centrándose exclusivamente en el que resultó ganador. «Lo importante era tener el boleto delante», justificó el acusado ante el tribunal, subrayando la excepcionalidad del caso. Según su testimonio, el procedimiento habitual de reclamaciones suele ser complejo porque el boleto «normalmente está extraviado», una circunstancia que no se daba en esta ocasión. «En este caso lo teníamos físicamente», ha reiterado para explicar por qué no profundizó en el análisis del resto de resguardos que Manuel encontró aquel día.

A preguntas del Ministerio Fiscal sobre las medidas de seguridad y la cadena de custodia del millonario resguardo, Reija ha querido destacar su diligencia inicial para evitar la contaminación de pruebas. «De hecho, lo primero que hago cuando mi hermano trae el boleto es guardarlo en un sobre para proteger sus huellas», respondió. Con esta declaración, el delegado busca desmarcarse de las acusaciones de apropiación indebida, sosteniendo que su actuación estuvo siempre encaminada a la preservación del billete mientras se determinaba su legítima propiedad.

«No hice ninguna gestión para que mi hermano pudiese cobrar el premio, en absoluto», se defiende tajante. Y continúa: «Le recomendé a mi hermano que volviera de la delegación a San Agustín con el boleto por si alguien por la tarde lo reclamaba. Si le daba entrada por un cauce oficial de la Selae seguramente se iniciase un trámite que se dilatara más de tres meses y acabaría caducando».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Miguel Reija asegura que actuó «como delegado, siempre» La Voz

A preguntas de la fiscalía sobre por qué no notificó a las autoridades en el momento en que su hermano le entregó el boleto extraviado, Miguel Reija afirmó que no se le ocurrió llamar a la policía porque, en aquel instante, «no vi ninguna conducta ilícita». El acusado sostuvo que su prioridad inicial fue el asesoramiento interno, reconociendo que en los días posteriores sí consultó con altos cargos de la Selae sobre cómo debería proceder ante el hallazgo de una primitiva de tal cuantía.

La sesión entró en su fase más crítica cuando la fiscala abordó uno de los testimonios que más comprometen la versión del acusado: el de los loteros de Carrefour. Estos siempre han mantenido que, al informar al entonces delegado de que un vecino reclamaba el premio, la respuesta de Reija fue: «el premio ya está cobrado». Sin embargo, el procesado corrigió este martes esa versión durante su interrogatorio, asegurando que sus palabras exactas fueron: «El boleto ya ha aparecido». Reija insistió ante la sala en la relevancia de este matiz terminológico, subrayando que de haber usado otra expresión «habría mentido, y además se habría descubierto muy pronto» y trató de presentarse como un mero intermediario administrativo que desconocía los detalles técnicos del proceso de reclamación: «Todas las gestiones que hice, todas mis acciones fueron siguiendo directrices de la Selae, no de motu proprio. De hecho, puntualiza: «No sabía que había solicitado el cobro del boleto cuatro veces».

Durante la sesión, el interrogatorio de la acusación particular, que representa a la familia del reclamante Alonso, se centró en las diligencias realizadas en el despacho de loterías del Carrefour. Los letrados cuestionaron al delegado sobre el motivo por el cual no reveló la identidad de la persona que supuestamente había encontrado el boleto cuando se desplazó al hipermercado junto a dos agentes de policía para tomar las huellas dactilares a los loteros. Ante estas preguntas, Miguel Reija reconoció que mantuvo un estricto hermetismo sobre la figura de su hermano: «Es cierto que no di detalles de la persona que halló el boleto, solo que era muy legal», admitió ante el tribunal. Reija insistió en que ocultar el origen del resguardo formaba parte de una estrategia para garantizar la veracidad de las futuras reclamaciones. «No lo hice para no facilitar demasiada información, por eso tampoco comenté que apareció en la administración de San Agustín», argumentó y aseguró que la actitud de su hermano fue «honorable» cuando se encontró el boleto porque «lo podía haber cobrado de forma opaca».

Una petición de pena de 6 años de cárcel

Los diferentes profesionales de Loterías que testificaron en la última semana avalan la profesionalidad de Miguel, y de hecho, incluso dicen que «hizo lo correcto», atendiendo a una situación «excepcional» para la que no existían protocolos. La sospecha, sin embargo, persigue a quien entonces era jefe provincial de la Selae desde que los loteros de Carrefour, donde se selló el boleto agraciado, confesaron que Miguel les dijo que la primitiva «ya había sido premiada», cuando este matrimonio lo llamó porque un reclamante (Manuel Ferreiro) quería saber, antes de que se abriese el expediente de hallazgo, qué había pasado con este premio, que consideraba suyo. Él siempre ha negado haber pronunciado estas palabras.

Las conclusiones de la Fiscalía sobre el lotero: «Su avaricia lo llevó a mantener la actitud más malévola»

Al terminar este interrogatorio, las acusaciones presentaron sus conclusiones. La fiscala Olga Serrano, la misma que llamó «jauría humana» a los procesados por el asesinato de Samuel Luiz cuando acabó aquel proceso, tiró de una finísima oratoria para explicar por qué el Ministerio público pide seis años de cárcel por estafa para Manuel y la misma pena para su hermano por blanqueo por blanqueo de capitales.

La fiscala Olga Serrano, entrando a la Audiencia Provincial de A Coruña ANGEL MANSO

Argumentó así que no se cree lo que contó uno ni lo que contó el otro. Es decir, para la Fiscalía está claro que Manuel actuó «de mala fe» y que las terminales «contradicen su versión y demuestran que no estaba solo». «Tenía delante al apostante premiado, y queda demostrado en que se presentaron a validar las mismas combinaciones que se sellan a continuación. Pretender afirmar que estas apuestas las hizo otra persona es rocambolesco e irracional», indicó. Además, sobre el lotero, añadió: «Tuvo un acto de avaricia tal que le llevó a mantener la actitud más malévola».

De Miguel, que según Serrano contribuyó desde su cargo para impedir que el propietario legítimo cobrase el premio, asegura que «fue consciente del posible origen ilícito [del boleto] y le era indiferente. No hubo un error ignorante, no comprobó los hechos porque le daba igual, pese a que las sospechas estaban claras el 2 de julio». Se refiere la fiscala a que, por su posición al frente de la delegación de Loterías en A Coruña, Miguel «sabe cómo operan los puntos de venta, y sabe, porque así lo indicaron los loteros que testificaron, que no se comprueban las primitivas olvidadas». En síntesis, razonó que «mantuvo la versión del hallazgo pese a todo y enmascaró el origen del boleto».

Por otro lado, la acusación pública mantiene que los hermanos Reija usaron el curso legal de la Selae «porque sabían que el premio solo se podría cobrar» a través de esta entidad. Además, Miguel «no quiso bloquear el premio, y no en beneficio del propietario, como afirmó, sino en beneficio de su hermano». Insistió, asimismo, en que los loteros de Carrefour «no tenían ningún motivo para mentir y sí la obligación de decir la verdad por estar en calidad de testigos», creyéndose así la versión ofrecida por el matrimonio que selló el boleto de que Miguel les dijo que el premio «ya había sido cobrado», no que «había aparecido», como él lleva años manteniendo.

El juicio concluye mañana con los alegatos de las defensas, que en el caso del lotero ha añadido la petición subsidiaria, si no es absuelto, de añadir la circunstancia modificativa atenuante de la responsabilidad penal de dilaciones indebidas