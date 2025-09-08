El Tribunal de Instancia de Vilagarcía plaza 2 asume el caso del presunto matricidio en la capital arousana

Fachada de la sede de los juzgados de Vilagarcía de Arousa MONICA IRAGO

El Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa plaza 2 se ha hecho cargo de la investigación judicial del presunto matricidio de Esther Gago Durán, la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar de 61 años a la que su hijo, de 22, habría asesinado en la tarde del pasado viernes en el domicilio que ambos compartían en base a los primeros indicios manejados por la Policía Nacional.

Fue la titular de la plaza 2 de la sede judicial de Vilagarcía quien, al encontrarse de guardia ese día, se personó en el escenario del crimen pocas horas después del inicio del amplio dispositivo de emergencias y de seguridad activado en la céntrica calle Duque de Rivas, a escasos metros de la casa consistorial de la capital arousana. La Policía Local bloqueó los accesos a la zona y varios de sus agentes acompañaron a integrantes de la Policía Nacional, mientras en la calle, el hijo de la mujer era atendido por personal del 061 y el Servizo de Emerxencias de Vilagarcía tendido en el suelo, consciente pero gravemente herido, tras haberse arrojado al vacío desde una de las ventanas del tercer piso en el que vivía con su progenitora.

Tras decretar el levantamiento del cadáver de Esther Gago Durán a primera hora de la noche del viernes, la titular del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa plaza 2 está a la espera del atestado que elabora el equipo investigador de la Policía Nacional encargado del suceso. En este punto, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, apenas tardó un par de horas en apuntar al matricidio como hipótesis el propio día de la muerte, confirmando la naturaleza violenta del hecho. Un día después, el sábado, fuentes de la Policía Nacional informaron que el cuerpo de la víctima presentaba varias heridas por arma blanca.

En este punto, con el hijo de la fallecida ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en estado muy grave por las múltiples heridas y daños internos sufridos en su aparente intento de suicidio, la jueza de Vilagarcía queda pendiente del alta del presunto autor del delito para fijar su pase a disposición judicial.