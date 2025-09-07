Las compañeras de la mujer asesinada en Vilagarcía: «Todas estamos en ?shock? por Esther. Como compañeira e como persoa non se podía pedir máis»
VILAGARCÍA DE AROUSA
«Non entendemos o que pasou, porque nai e fillo queríanse moito», declara una de las camaradas y amigas de la fallecida en el Servizo de Axuda no Fogar de Vilagarcía de Arousa07 sep 2025 . Actualizado a las 09:54 h.
Mar Castro recordaba ayer a Esther con la voz rota. Compañera de trabajo, pero sobre todo, amiga, la presidenta del comité de empresa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vilagarcía de Arousa habló en nombre de las más de 60 profesionales con las que la fallecida compartía las alegrías y las dificultades de un trabajo tan sacrificado como poco reconocido, con el que estaba comprometida al máximo desde que ocupó su plaza, en el año 2009.
«Esther era o tipo de compañeira que che axuda en todo, que estaba para todo. Cariñosa a máis non poder. Como traballadora non se lle podía pedir máis, como persoa, tampouco», cuenta Mar, recordando lo mucho que deseaba regresar a su puesto tras haber sufrido en julio un aneurisma durante sus vacaciones, del que se estaba recuperando. Y del otro lado, los usuarios del SAF a los que ayudaba, gente mayor que «lle tiñan moito aprezo e estaban esperando a que regresase», desvela la compañera y amiga.
Conociendo como conocían a Esther y a su familia, Mar declara: «Todas estamos en shock, non o cremos. Non entendemos o que pasou, porque nai e fillo queríanse moito». Un estado de incomprensión que acompañó a todas cuantas compañeras de Esther pudieron acercarse a su calle en cuanto se enteraron de lo sucedido, velándola sin separarse hasta que vieron trasladar su cuerpo.