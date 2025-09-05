Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía tras precipitarse su hijo por una ventana

X.L.

La tragedia acaba de desatarse en el centro de Vilagarcía de Arousa. Un hombre, de alrededor de veinte años de edad, se arrojó al vacío desde la ventana de un tercer piso en la calle Duque de Rivas, a un paso de la Casa do Concello. En el interior de la vivienda permanece el cadáver de su madre, una mujer de unos sesenta años, que presenta indicios de haber sufrido una muerte violenta. Todo ocurrió a media tarde, cuando una pariente de ambos se acercó a la casa y se encontró con el cuerpo sin vida. Habría sido en ese momento cuando el joven, que ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario, se tiró a la calle. Se desconoce, por ahora, cuál fue la causa concreta del fallecimiento, cuándo se produjo o si existían circunstancias familiares que pudiesen haber desencadenado un desenlace como este. La hipótesis inicial que maneja el Cuerpo Nacional de Policía, que investiga lo ocurrido, es que ambos sucesos, el intento de suicidio y el óbito, están relacionados.

A la calle Duque de Rivas acudieron de inmediato varias patrullas de las policías nacional y local de la capital arousana, alertadas sobre las seis de la tarde, así como el servicio municipal de Emerxencias y dos ambulancias del 061. Los equipos sanitarios se encargaron de prestar atención al joven defenestrado y de llevar a cabo su traslado. La vía pública y su entorno permanecen bloqueados por un precinto a la espera de que se realice el levantamiento del cadáver.