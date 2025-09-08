Aprobado el proyecto de la ley del clima, que permitirá a la Xunta asumir las competencias meteorológicas

Xoán A. Soler

La Xunta ha aprobado el proyecto de la primera ley del clima, que sentará las bases para que Galicia asuma las competencias de alertas meteorológicas. El texto introducirá criterios ambientales en la contratación pública y regulará incentivos fiscales para la reducción de emisiones. Su objetivo global es que la comunidad alcance la neutralidad climática en el 2040, «dez anos antes» de los previsto por la Unión Europea, explicó Alfonso Rueda.

El presidente estuvo acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien detalló distintos instrumentos previstos en la ley, como los planes de acción local por el clima, que serán obligatorios para los concellos de más de 20.000 vecinos.

El texto también prevé cambios en la fiscalidad y la introducción de «cláusulas climáticas» en los contratos públicos. La previsión es que esas regulaciones estén listas en un año.

Vázquez destacó además la importancia del servicio autonómico MeteoGalicia para la detección anticipada de olas de calor, inundaciones y otros fenómenos adversos. De ahí que la ley siente las bases para equiparar sus previsiones a las de Aemet.

La Xunta reclama desde hace tiempo las competencias sobre alertas meteorológicas. Reforzó esas peticiones después de la Dana de Valencia. Su objetivo es «optimizar» las alertas y de MeteoGalicia y aprovechar los datos que genera ese servicio.

Preguntada sobre la posibilidad de reclamar esas competencias, Vázquez señaló que el objetivo de la Xunta es fijar el marco que permita su traspaso a la comunidad, como ya se hizo en su día con la ley del litoral y la gestión de la costa.

«Aquí [en la ley] regulamos o que entendemos que é noso e, a partir de aí, cuando estea aprobada a ley e, como é lóxico e avanzou o presidente no seu día, pediremos o traspaso do personal e os servizos relacionados con Aemet».