Escala la tensión entre Ryanair y el Gobierno: Puente tacha a la compañía de «chantajista» y la aerolínea pide a Aena que se tranquilice

XOAN A. SOLER

Ryanair y el Gobierno central escalaron hoy un peldaño más en su enfrentamiento, un día después de que la compañía anunciase su plan de recortes de vuelos, que afecta especialmente a Galicia, y el presidente de Aena desmintiese las razones esgrimidas por la compañía para su repliegue y desvelase el cobro de un plus multimillonario por el consejero delegado de la firma irlandesa.

«Maurici Lucena (presidente de Aena) haría mejor en dedicar su tiempo a bajar sus tasas no competitivas en los aeropuertos regionales de España, casi al 70 % vacíos, y a fomentar el tráfico en las regiones, en vez de lanzar notas de prensa emocionales, pero inexactas y hacer afirmaciones falsas sobre Ryanair, la aerolínea número 1 y la que más crece en Europa», manifestó el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson. El directivo añadió que «solo un monopolio podría decir algo tan absurdo» sobre la neutralidad de la subida de las tasas aeroportuarias de un 6,5 % prevista para el año que viene.

«El monopolio de Aena, dirigido por expolíticos como el señor Lucena, no entiende que hay que competir si se quiere crecer. Prefieren subir tasas y atacar a sus principales clientes, como Ryanair, en lugar de competir con otros países europeos reduciéndolas, lo que impulsaría el crecimiento, especialmente en los aeropuertos regionales de España, que están casi al 70 % vacíos», insistió en un comunicado Wilson.

MINISTRO DE TRANSPORTES

Pese a la respuesta de la compañía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ahondó hoy en los argumentos expuestos por el responsable de Aena, calificando de «falacias» las excusas expuestas por Ryanair para abandonar aeropuertos como el de Vigo o cerrar su base en el de Santiago. Tras asegurar que la aerolínea practica la «extorsión y el chantaje», Puente dijo categóricamente que Ryanair moverá sus aviones donde estima que obtendrá más rentabilidad, pero sin abandonar España, «donde le va tan bien que hasta su CEO cobrará un bonus de 100 millones», aseveró como ayer hizo Maurici Lucena.

El responsable de Transportes respondió hoy a una intervención en el Congreso del diputado del BNG, Néstor Rego, en la que le nacionalista le pedía que revisase la política de tasas de Aena, diciendo que el sistema que fija las tarifas aeroportuarias fue fijado en el 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Puente precisó que después de diez años congeladas, ese mecanismo depara para el 2026 una subida de 68 céntimos de euro por pasajero. Sostener, como hace esta empresa, que deja de operar en determinados aeropuertos porque no puede abordar ese incremento (...) pues es una falacia bastante grosera», argumentó el ministro.

Puente auguró que Ryanair, finalmente no eliminará ni una sola plaza en España, sino que las moverá hacia los aeropuertos con más demanda. Así, apuntó que la aerolínea ha aumentado su oferta desde Madrid a Laponia o Madeira, y crece en otras pistas como la de Alicante, con tasas más caras que de los aeropuertos en los que se ha replegado como los gallegos.

MINISTRO DE CONSUMO

También el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, arremetió contra Ryanair y su modus operandi, que también afirmó se basa en «la amenaza», «el chantaje» y «la extorsión». El ministro añadió que la compañía de bajo coste se caracteriza por «tratar muy mal a los consumidores españoles», pero añadió que su ministerio está empeñado en «asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley», en alusión a la sanción de 109,6 millones de euros impuesta a las compañías de bajo coste por «prácticas abusivas» como cobrar por la maleta de mano, multa que ha dejado en suspenso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BNG

La desaparición de Ryanair en Vigo y el mantenimiento de solo cinco rutas en Santiago, fue contestada también por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha exigido a la Xunta que reclame las competencias aeroportuarias y «articule un plan para darlle futuro aos aeroportos galegos». «É hora de dar funcionalidade e operatividade aos aeropoertos de Galicia», dijo para exigir al Gobierno gallego que «asuma as súas responsabilidades». «É hora de pedir as competencias en materia aeroportuaria e poder diseñar un sistema propio», añadió.

También desde las filas de la oposición, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó de la Xunta la necesidad de promover actuaciones que «refuercen las redes turísticas y aeroportuarias en Galicia». Coincidiendo con las explicaciones del Gobierno central, Besteiro incidió en que las tasas aeroportuarias son el «doble de caras en Madrid que en Vigo», dijo para negar que el motivo del repliegue de Ryanair tenga que ver con una reducción de gastos.

ALCALDESA DE SANTIAGO

Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, la ciudad de toda España donde Ryanair suprimirá más vuelos a partir de finales de octubre, reaccionó hoy a dicha decisión pidiendo a la Xunta que pilote el diálogo para alcanzar un pacto por los aeropuertos gallegos. Tras mostrar su preocupación por la afección que la eliminación de vuelos tendrá en Lavacolla, la regidora nacionalista advirtió que el poder municipal carece de poder para cambiar la política de tasas impuestas a los vuelos.

«Dunha vez por todas ten que haber unha reunión para impulsar os aeropoertos galegos dentro dun plan no que o central e internacional sexa o de Santiago, pero que teña unha complementariedade cos de A Coruña e Vigo. Senón, ao final o aeropoerto galego de referencia acaba estando fora do país», dijo aludiendo al de Oporto.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) también ha salido al paso de la crisis abierta por el repliegue de Ryanair, advirtiendo su presidente, Juan Manuel Vieites, que la eliminación de la base de la aerolínea en Santiago y la supresión de la mayoría de sus destinos y frecuencias desde los aeropuertos gallegos supone un «grave perjuicio» para el sector turístico y el «conjunto del tejido empresarial y social».

Para Vieites, la presencia de una base operativa de Ryanair en Galicia ha supuesto durante años un «motor estratégico para la conectividad aérea, facilitando la llegada de visitantes, impulsando la competitividad de las empresas y favoreciendo la creación de empleo directo e indirecto». Por ello, el presidente de la patronal reclamó de Aena un esfuerzo para lograr todavía un acuerdo con la aerolínea porque en Galicia «no podemos aceptar sin más la pérdida de en torno a 70 frecuencias semanales» ya que «el perjuicio será terrible».

VOLOTEA

El hueco que dejará Ryanair en los aeropuertos españoles está siendo analizada ya por su competencia, en concreto por Volotea, aerolínea que opera con dos rutas en A Coruña. Fuentes de la empresa indicaron a Efe que explora las rutas que deje la compañía irlandesa en España, si bien se limitaría a las pistas donde esté ya desplegada. No sería por tanto los casos de Santiago y Vigo, aeropuerto en el que llegó a estar interesado cuando se negociaba la compra de Air Europa por parte del grupo al que pertenece Iberia, alianza que se hubiera convertido en monopolio para los vuelos a Madrid tanto en Peinador como en Alvedro. Santander, Zaragoza y Canarias son los escenarios donde podría crecer Volotea, tal y como señala la misma empresa.