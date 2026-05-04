Estas son las 276 parroquias donde los dueños de fincas pueden contratar los desbroces a 420 euros hectárea

Imagen de archivo de un operario desbrozando CARLOS CORTES

El Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) para este año identifica un total de 276 parroquias priorizadas, 119 más que el año anterior, a la hora de acometer labores de retirada de maleza dentro de los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración suscrito entre la Consellería do Medio Rural y la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa. Desde la puesta en marcha de este acuerdo, esta es la primera vez en la que la Fegamp no se ha sumado y son los concellos los que han de adherirse de forma individual.

Los propietarios de fincas ubicadas en los cincuenta metros que rodean las casas en esas parroquias podrán contratar con Seaga el servicio de desbroce y limpieza, una responsabilidad de los dueños de las parcelas. Estas tendrán que estar limpias antes del 31 de mayo, fecha a partir de la que empezarán las inspecciones en esas franjas secundarias que rodean los núcleos de población. La ventaja es que la empresa pública ofrece una tarifa de 420 euros hectárea. Aunque son varios los baremos que se tienen en cuenta para determinar qué parroquia tiene prioridad, uno de ellos es que se haya registrado algún gran incendio en el municipio en los últimos diez ejercicios. Este año, según el Pladiga, este es el listado de parroquias en las que se podrá optar por esta alternativa:

Provincia de A Coruña

A Pobra do Caramiñal: Xobre (Sta María)

Ames: Ortoño (San Xoán)

As Pontes de García Rodríguez: As Pontes de García Rodríguez (Santa María)

Boiro: Boiro (Santa Baia), Cures (Santo André) y Macenda (San Xoán)

Camariñas: Xaviña (Santa María)

Carballo: Carballo (San Xoán)

Carnota: San Mamede de Carnota (San Mamede)

Cee: Toba (Santo Adrán)

Dodro: San Xoán de Laíño (San Xoán)

Lousame: Tállara (San Pedro)

Negreira: Aro (San Vicenzo), Lueiro (Santa Baia) y Xallas (San Pedro)

Ponteceso: Corme Aldea (Santo Adrán)

Porto do Son: Xuño (Santa Mariña), Ribasieira (San Fins), Baroña (San Pedro), Nebra (Santa María) y Caamaño (Santa María)

Rianxo: Isorna (Santa María) y Leiro (Santa María)

Ribeira: Corrubedo

Santiago de Compostela: Fecha (San Xoán) y Figueiras (Santa María)

Toques: San Martiño de Oleiros (San Martiño)

Provincia de Lugo

A Fonsagrada: Monteseiro (San Bartolo)

A Pobra do Brollón: Saa (Santa María) y Abrence (San Xoán)

As Nogais: Doncos (Santiago)

Baleira: Cubilledo (Santiago)

Barreiros: Celeiro de Mariñaos (Sta Cristina)

Carballedo: Oleiros (San Miguel)

Folgoso do Courel: Meiraos (Santa María) y Noceda (San Pedro)

Friol: Anxeriz (Santa María)

Monforte de Lemos: Chavaga (San Xoán)

Navia de Suarna: Rao (Santa María) y A Ribeira (Santo Estevo)

O Incio: Foilebar (Santa María), Toldaos (Santiago) y Vilasouto (San Mamede)

Palas de Rei: Ramil (San Martiño)

Pantón: Pombeiro (San Vicente) y Cangas (Santiago)

Quiroga: Montefurado (San Miguel) y Vilanuíde (Santo Antonio)

Ribas de Sil: Peites (San Martiño), Rairos (Santa Lucía) y Ribas de Sil (San Clodio)

Sober: Anllo (Santo Estevo) y Doade (San Martiño)

Trabada: Trabada (Santa María)

Provincia de Ourense

A Bola: Veiga (San Munio)

A Gudiña: Barxa (San Xoán), O Cañizo (Santa María), Carracedo da Serra (Santiago), A Gudiña (San Martiño e San Pedro), Parada da Serra (San Lucas), Pentes (San Mamede) y O Tameirón (Santa María).

A Merca: Olás de Vilariño (Santa María), A Manchica (Nosa Señora de Lourdes), Zarracós (Santo André), A Merca (Santa María) y A Mezquita (Santa María)

A Pobra de Trives: Navea (San Miguel), San Mamede de Trives (San Mamede) y Xunqueira (San Pedro)

A Rúa: Roblido (San Xoán)

A Veiga: A Ponte (N.S. Madalena)

Avión: Nieva (Santa María)

Baltar: Abades (San Paio) y Vilamaior da Boullosa (Santa María)

Baños de Molgas: Betán (San Martiño), Cantoña (San Mamede) y Ponte Ambía (Santa María)

Beade: As Regadas (San Amaro)

Boborás: Brués (San Fiz), Albarellos (San Miguel), Xuvencos (Santa María) y Xurenzás (San Pedro)

Calvos de Randín: Rioseco (Sta Mariña)

Carballeda de Avia: Vilar de Condes (Santa María), Santo Estevo de Nóvoa (Santo Estevo) y Abelenda das Penas (Santo André)

Carballeda de Valdeorras: Casaio (Santa María), Pusmazán (San Mateo), Sobradelo (Santa María) y Riodolas (Santa María)

Cartelle: Anfeoz (Santa Baia), Espiñoso (San Miguel), Couxil (Santa María) y Cartelle (Santa María)

Castrelo de Miño: Barral (Nosa Señora das Neves) y Macendo (Santa María)

Castrelo do Val: Nocedo do Val

Castro Caldelas: Poboeiros (San Xoán)

Celanova: Amoroce (Santiago) y Mourillós (San Pedro)

Chandrexa de Queixa: Chaveán (San Bartolomeu), Vilar (San Cosme), Queixa (Santa Cruz), Requeixo (Santa María Madanela) y Parafita (San Bartolomeu)

Coles: Gustei (Santiago), A Barra (Santa María), Ribela (San Xillao) y Melias (San Miguel)

Cualedro: A Xironda (San Salvador), San Millao (Santa María), Montes (Santa Baia), Rebordondo (San Martiño) y Lucenza (Santa María)

Entrimo: A Illa (San Lourenzo)

Esgos: Os Pensos (San Pedro)

Larouco: Seadur (Santa Mariña)

Laza: Camba (San Salvador) y O Castro de Laza (San Pedro)

Leiro: Bieite (Santo Adrao)

Lobeira: San Xes de Vilariño (San Xes)

Lobios: San Paio de Araúxo (San Paio), Grou (San Mamede), Río Caldo (Santa María) y Torno (San Salvador)

Maceda: Santiso (Santa María) y Castro de Escuadro (Santa Baia)

Manzaneda: Cernado (Santa María), Cesuris (Santa María), San Miguel de Bidueira (San Miguel)

Masde: Amarante( Santa María) y Piñeiro (San Xoán

Melón: Melón (Santa María) y Quins (Santa María)

Montederramo: Paredes (Santa María), Sas do Monte (San Pedro) y As Chás (San Xoán)

Monterrei: Vences (Santa Baia), Infesta (San Vicenzo) y Flariz (San Pedro)

Muíños: As Maús de Salas (Santa Baia), Prado de Limia (San Salvador) y Requiás (Santiago)

Nogueira de Ramuín: Luintra

O Barco de Valdeorras: Millarouso e Santurxo (A Concepción)

O Bolo: Vilaseco (San Donato)

O Carballiño: Lobás (Santa Ouxea)

O Irixo: Cusanca (San Cosme)

O Pereiro de Aguiar: Prexigueiró (San Salvador)

Oímbra: Bousés (Santa Baia), Videferre (Santa María), Rabal (Santo André), A Granxa (San Xoán), San Cibrao (Santa Cruz) y Oímbra (Santa María)

Ourense: Seixalbo (San Breixo), Ourense, Arrabaldo (Santa Cruz), Cudeiro (San Pedro), Palmés (San Mamede), Velle (Santa Marta) y Vilar de Astrés (Purísima Concepción)

Paderne de Allariz: Golpellás (Santa Baia), Cantoña (San Mamede) y Solbeira (San Salvador)

Padrenda: Desteriz (San Miguel) y Padrenda (San Cibrán)

Parada de Sil: As Paradellas (Santa María) y San Lourenzo de Barxacova (San Lourenzo)

Petín: Mones (San Miguel)

Piñor: A Canda (San Mamede) y A Corna (Santa María do Desterro)

Rairiz de Veiga: Sabariz (San Pedro) y Guillamil (Santo André)

Ribadavia: Campo Redondo (Santo André)

Riós: Fumaces e A Trepa (Santa María), Riós (Santa María) y Trasestrada (Santo Estevo)

Rubiá: Rubiá (Sta Mariña)

San Amaro: Anllo (Santiago) y Grixoa (Santa María das Neves)

San Cibrao das Viñas: Rante (Santo André) y San Cibrao das Viñas (Santo Ildefonso)

San Cristovo de Cea: Oseira (Santa María a Real) y Covas (Santa María)

San Xoán de Río: Seoane de Argás (San Xoán)

Sarreaus: Bresmaus (San Bartolomeu) y Codosedo (Santa María)

Taboadela: Taboadela (San Miguel)

Toén: Toén (Santa María), Moreiras (San Pedro) y Xestosa (Santa María)

Trasmiras: Vilar de Lebres (San Salvador)

Verín: Vilamaior do Val (Santiago), Verín (Santa María a Maior), Ábedes (Santa María), Tintores (Santa Cristina), Mourazos (San Martiño) y Queizás (San Pedro)

Viana do Bolo: Tabazoa de Umoso (San Sebastián)

Vilamarín: Vilamarín (Santiago)

Vilamartín de Valdeorras: Leira (San Vicente)

Vilar de Barrio: Rebordechau (Santa María)

Vilardevós: Terroso (Santa Cruz), Moialde (Santa María), Vilar de Cervos (San Vicente), Fumaces e A Trepa (Santa María) y Osoño (San Pedro)

Vilariño de Conso: Sabuguido (Santa María), Pradoalbar (Santo André), Mormentelos (Nosa Señora da O), Chaguazoso (San Bernabé) y San Lorenzo de Pentes (San Lourenzo)

Xinzo de Limia: Gudín (San Miguel), A Pena (San Pedro), Morgade (San Tomé), Lamas (Santa María) y Xinzo de Limia (Santa Mariña)

Xunqueira de Ambía: A Abeleda (San Vicente) y Sobradelo (San Román)

Xunqueira de Espadanedo: Xunqueira de Espadañedo (Santa María)

Provincia de Pontevedra

A Cañiza: Oroso (Santa María), O Couto (San Bartolomeu), As Achas (San Sebastián), Parada das Achas (Santiago) y Valeixe (Santa Cristina)

Agolada: O Sexo (Santiago)

Arbo: Mourentán (San Cristovo), Barcela (San Xoán) y Arbo (Santa María)

As Neves: As Neves (Santa María), San Pedro de Batalláns (San Pedro), Liñares (Santa María) y Tortoreos (Santiago)

Baiona: Baíña (Santa Mariña)

Caldas de Reis: Saiar (Santo Estevo)

Catoira: Oeste (Sta Baia)

Cerdedo-Cotobade: Tenorio (San Pedro)

Crecente: Albeos (San Xoán) y Filgueira (San Pedro)

Dozón: O Castro (San Salvador)

Fornelos de Montes: Oitavén (San Vicente) y Traspielas (Santa María)

Gondomar: Morgadáns (Santiago)

Lalín: Maceira (San Martín)

Moaña: Meira (Santa Eulalia)

Mondariz: Riofrío (San Miguel), Mouriscados (San Cibrán), Gargamala (Santa María), Queimadelos (Santa María) y Sabaxáns (San Mamede)

Mondariz-Balneario: Mondariz-Balneario

Mos: Cela (San Pedro)

Nigrán: Camos (Santa Baia)

O Porriño: Pontellas (Santiago)

Oia: Mougás (Santa Uxía)

Pazos de Borbén: Xunqueiras (San Salvador)

Poio: Poio (San Xoán)

Ponte Caldelas: Xustáns (San Martiño), Anceu (Santo André) y Castro Barbudo (Santa María)

Ponteareas: Padróns (San Salvador) y Guillade (San Miguel)

Pontevedra: Ponte Sampaio (Santa María)

Redondela: Reboreda (Sta María)

Rodeiro: Arnego (Santiago)

Salceda de Caselas: A Picoña (San Martiño)

Salvaterra de Miño: Pesqueiras (Santa Mariña) y Uma (Santo André)

Soutomaior: Arcade (Santiago) y Soutomaior (San Salvador)

Tui: Guillarei (San Mamede)

Valga: Setecoros (San Salvador)

Vilaboa: Santa Cristina de Cobres (Santa Cristina)

Vilagarcía de Arousa: Solobeira (San Fins)