Preocupación en Vigo, Santiago y A Coruña ante la marcha de Ryanair de la comunidad

Ryanair ha hecho oficial este miércoles su recorte de líneas aéreas en España, que afectará directamente al tráfico aéreo desde Galicia. La compañía dejará de operar en Vigo y cerrará su base en Santiago, donde solo dejará cinco de las 12 rutas que ofrecía en Lavacolla. Ante esta situación, desde las corporaciones de las tres ciudades gallegas con aeropuertos han señalado directamente a la compañía y a Aena, además de pedir responsabilidades a la Xunta.

Desde A Coruña, su alcaldesa, Inés Rey, reconoció que la decisión de Ryanair supone «unha crise» para la comunidad, dejándola «con menos destinos internacionais». La socialista recordó que, pese a que existen conexiones con Madrid y Barcelona, «hai rutas turísticas e comerciais que deberían ser directas desde aquí».

El también socialista Abel Caballero, regidor de Vigo, ha sido uno de los más contundentes en sus declaraciones. Ha exclamado que Ryanair «no es gente seria». Desde la ciudad olívica, sin embargo, ya no se planteaba renovar el contrato que mantenía la línea que operaba entre la urbe gallega y Londres. «Se van y nosotros consideramos que una empresa así no puede tener ningún contrato con el Concello de Vigo», explicó Caballero.

Es la segunda vez que la compañía de vuelos de bajo coste recorta sus rutas desde Vigo, después de que en el 2018 cancelase las que la unían con Edimburgo, Bolonia y Milán-Bérgamo. Además, según ha indicado Caballero este miércoles, el Concello firmó un contrato de promoción turística con Ryanair que habría sido «severa y seriamente incumplido» por parte de la empresa irlandesa. Hecho por el que el Ejecutivo local le impuso una sanción en enero de 17.414 euros, además de una segunda de 50.000 euros hace algunos meses. «Le exigimos y le vamos a exigir exigiendo que pague esto y todos los incumplimientos adicionales que eventualmente pueda hacer», exclamó el alcalde.

Caballero acusa a la Xunta de hacer «competencia desleal»

El alcalde de Vigo ha aprovechado para acusar al Gobierno de Rueda de hacer «competencia desleal» contra Peinador. En su opinión, el Ejecutivo autonómico promociona el aeropuerto de Santiago por encima del vigués. «Parece que lo que estábamos diciendo desde hace tiempo, que la Xunta sigue queriendo perjudicar al aeropuerto de Vigo, es cierto», ha exclamado.

En cambio, Míriam Louzao, portavoz de la Corporación de Santiago, ha señalado a Aena como la responsable, debido a la subida de las tasas aeroportuarias anunciadas para el 2026. Fue el motivo detrás de la decisión de Ryanair, según indicó el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, en una entrevista concedida a La Voz. «Al Gobierno y a Aena solo les importan los grandes aeropuertos», sostuvo Wilson ante la negativa de Aena a reducir las tasas.

Louzao ha asegurado que la decisión de Aena va «en contra» del desarrollo de aeropuertos como el de Santiago y que no entiende el aumento de los impuestos aeroportuarios, cuando la gestora de los aeropuertos españoles «tuvo en 2024 unos beneficios de 1.934 millones de euros». La portavoz del ejecutivo compostelano ha admitido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el anuncio de Ryanair afecta «de forma importante» a la conexión de la ciudad con otros territorios.

«Unha oportunidade para abrir novas rutas»

Inés Rey, sin embargo, ha señalado que este suceso puede suponer también «unha oportunidade para abrir novas rutas e intentar contactar con máis aeroliñas». La regidora de A Coruña ha reclamado a la Xunta que tome la iniciativa de reorganizar el mapa aéreo gallego, para «potenciar unha política aeroportuaria común onde teñan cabida os tres aeroportos», a través de «criterios obxectivos en canto a volume de negocio, demanda e poboación». En este sentido, ha subrayado que considera que el aeropuerto de Alvedro debe jugar «un papel importante».

Por su parte, Louzao ha indicado que la Corporación de Santiago está dispuesta a sentarse con la Xunta y los ejecutivos de Vigo y A Coruña para elaborar una política aeroportuaria «coordinada y sin visiones localistas».