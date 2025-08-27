El BNG señala a Rueda como «máximo responsable» de los incendios de este verano

El viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Luís Bará, denunció este miércoles que la Xunta incumplió el 70 % de las 123 medidas que recogía el dictamen aprobado por la comisión de estudio sobre los incendios forestales creada en 2017 tras la ola de fuegos de aquel año. El nacionalista ha responsabilizado directamente al presidente Alfonso Rueda de ese incumplimiento y lo ha señalado como «máximo responsable» de lo sucedido este verano. El Bloque apoyó gran parte de las conclusiones de aquella comisión, pero terminó votando en contra del dictamen definitivo.

Bará recordó que más de 96.000 hectáreas ardieron en Galicia en el que calificó como «o maior desastre ambiental, económico e social da historia recente de Galicia, deste século». En su opinión, esa situación estaba advertida en el dictamen de 2018, con medidas que «ao redor do 70 % foron incumpridas» o no fueron desarrolladas.

El viceportavoz del Bloque criticó también a Rueda y a su antecesor, Alberto Núñez Feijoo, por mantener paralizado desde hace años el anteproyecto de la Ley de lucha integral contra los incendios forestales. «É insultante que a Xunta fale agora de prevención cando ten bloqueado o anteproxecto dunha lei que eles mesmos impulsaron», reprochó. Según expuso, esa norma contemplaba registros de infractores, sistemas de aviso a la población y limitaciones de uso tras los fuegos, entre otras cuestiones, pero nunca llegó al Parlamento.

Por todo ello, Bará insistió en la necesidad de que el presidente gallego comparezca de forma urgente en la Cámara. «Estamos ante unha crise extraordinaria e non vale querer gañar tempo nin dilatar a comparecencia», afirmó, acusando al PP de practicar una «cerimonia da confusión» para desviar responsabilidades hacia el Gobierno central pese a que «a competencia en política forestal e prevención de incendios é exclusiva da Xunta». Alfonso Rueda comparecerá a petición propia en el primer pleno del período de sesiones, el próximo martes 9.