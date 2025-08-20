Renfe retomará el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia a partir de las cinco de la tarde

Estación de tren de Ourense, el fin de semana, colapsada por las cancelaciones ALEJANDRO CAMBA

Renfe ha confirmado poco después de las tres de la tarde que este miércoles se restablecerá la circulación entre Madrid y Galicia a partir de las 17.00 horas. Al mediodía, la compañía ferroviaria ya había anunciado que tenía previsto hacerlo, tras «la evolución de los trabajos en el restablecimiento de la circulación ferroviaria» entre ambas comunidades.

Con ello, saldrán desde la capital dos AVE con destino final en A Coruña, a las 17.10 y las 19.17 horas, además de dos AVLO a las 18.06 y las 20.23 (el primero hasta Vigo y el segundo hasta la ciudad herculina). Con dirección a Madrid, saldrá un AVE desde la ciudad olívica a las 17.25 y otro desde la urbe coruñesa a las 19.33 horas. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado, además, que habrá «varios trenes especiales» para ofrecer plazas a los afectados por el parón de estos días. La compañía ferroviaria ha advertido a los viajeros con billetes para esta tarde que estén atentos también al sistema de alertas en sus teléfonos.

Previamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había asegurado en su perfil de la red social X que a partir de las 17.00 horas de este miércoles se podría recuperar el servicio. Esta línea lleva cerrada desde hace una semana y actualmente solo queda un foco activo próximo a la vía en Vilariño (Ourense). «Tenemos ya autorización para dar tensión en los 30 km que estaban "apagados" por orden de Protección Civil», acaba de apuntar Puente. El resto de cortes en las líneas de León ya están en condiciones de reabrir su circulación, lo que facilita moverse hasta Barcelona en Alvia.

Por su parte, ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, ha confirmado que la evolución positiva de los incendios en Ourense «permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid-Galicia» y sobre las tres de la tarde comunicaba en redes sociales que la vía permitía desde este momento la circulación de trenes.

Sin tren desde hace más de una semana

Desde el martes de la semana pasada, el tránsito de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendido a causa de la ola de incendios que azota a la comunidad, en especial a la provincia de Ourense. Esta situación ha provocado multitud de problemas.

La primera suspensión parcial de la circulación se produjo el pasado día 12, cuando la línea estuvo cortada cinco horas por un incendio en Seixalbo, a las puertas de Ourense, probablemente causado por las chispas de frenado de un tren. Fue el día 14 cuando se decidió cambiar de estrategia y no cerrar y abrir la línea dependiendo de la evolución de los fuegos. Se cortó la circulación hasta nuevo aviso, hasta que los responsables de la emergencia consideren que se puede abrir con garantías de continuidad.

Algunos de los usuarios afectados aprovecharon los trenes lanzaderas entre Madrid y Zamora para acercarse a Galicia, tres por sentido cada día, una opción que no se tomó desde el primer día pese a que el tramo hasta la capital zamorana nunca estuvo afectado por los incendios. Los billetes que inicialmente se compraron para estos días les servían para viajar hasta allí, pero después comprobaban que Renfe no disponía de autobuses para realizar el recorrido más crítico entre la capital zamorana y Ourense, un transporte alternativo que suele habilitar cuando se corta una línea. Viajeros con vuelos y vacaciones en peligro optaron por alquilar ellos mismos servicios discrecionales por carretera. Entre varios afectados fletaron autobuses desde Santiago y también hubo personas que se pusieron de acuerdo para compartir taxis hasta su destino.