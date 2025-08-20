El PSdeG denuncia que la Xunta mantiene bloqueados desde enero 8,3 millones de euros de fondos europeos para la prevención de incendios

José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, en la zona afectada por los incendios en Maceda la semana pasada.

El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha denunciado este miércoles que la Xunta tiene bloqueados desde enero unos 8,3 millones de euros de fondos europeos que estarían destinados a la prevención de incendios forestales. La diputada socialista Carmen Dacosta ha señalado que corresponden a dos líneas claves que la Consellería de Medio Rural aún no ha resuelto. Serían dos bolsas dedicadas, una de ellas, a obras de infraestructuras de prevención (2,99 millones de euros) y, la segunda, a subvenciones para actuaciones preventivas (5,4 millones), ambas pendientes de ser adjudicadas.

«Estamos a falar de desbroces, cortalumes ou pistas forestais. Tarefas que deberían estar feitas desde a primavera e que hoxe, sinxelamente, non existen sobre o terreo. É desolador ver que moitas desas actuacións estaban previstas precisamente en zonas que agora arden», ha exclamado la diputada socialista.

Con ello, José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del partido en la comunidad, pedirá la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el primer pleno de septiembre aclarar la gestión que el Ejecutivo está realizando contra la ola de incendios que afecta a Galicia. De todas formas, ha asegurado que la prioridad inmediata sigue siendo «apagar os lumes, garantir a seguridade da veciñanza e apoiar ás familias afectadas», por lo que ha recalcado que «Rueda deberá render contas» una vez controlada la emergencia, especialmente sobre la «disponibilidade efectiva dos recursos e medios empregados nas tarefas de extinción».

«A prevención non pode seguir atrapada en trámites e papeis. Galicia non pode permitirse que os cartos europeos queden nos despachos mentres o lume arrasa o noso territorio», ha señalado Dacosta.