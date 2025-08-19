Cuatro bomberos heridos en la lucha contra el fuego

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio de Oímbra Santi M. Amil

La ola de incendios que asola Galicia dejó ayer cuatro bomberos heridos con quemaduras, y que tuvieron que ser trasladados a diversos centros médicos, uno de ellos, con quemaduras graves de primer y segundo grado.

Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes fuegos que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.

De los cuatro bomberos heridos este lunes, el operario que sufrió quemaduras graves tuvo que ser evacuado al Hospital de A Coruña, el centro con la mayor unidad de quemados de Galicia. Los otros tres operarios fueron atendidos en el Hospital de Verín con lesiones de carácter leve.

Este lunes también se registró un accidente en Cualedro, en el que se vieron implicados efectivos participantes en las labores de extinción debido a que el vehículo en el que se desplazaban chocó contra una casa en Santa Baia de Montes.