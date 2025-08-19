El cuarto brigadista quemado en Ourense, ingresado en el Chuac con pronóstico grave

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio de Oímbra Santi M. Amil

El bombero de 46 años que fue evacuado este lunes desde Ourense al Hospital Universitario A Coruña permanece este martes estable, pero su pronóstico es grave. Según el parte médico de esta mañana, sufre quemaduras de segundo grado que afectan al 10 % de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

Se trata del cuarto brigadista que está siendo tratado en la Unidad de Quemados del Chuac, de referencia para toda Galicia, donde también se encuentran ingresados los tres brigadistas que se vieron rodeados por el incendio de Oímbra hace una semana, el martes 12 de agosto. En las últimas horas, su estado no ha sufrido cambios y el más joven de ellos, de 18 años, continúa muy grave tras sufrir quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo. Con afectación respiratoria también se encuentran sus dos compañeros. El joven de 23 años, con quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo, evoluciona favorablemente aunque su pronóstico sigue siendo grave, y el de 25 años, con lesiones similares, se encuentra estable y su pronóstico también es grave.