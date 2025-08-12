La Xunta adjudica por 28 millones el segundo tramo de la AG-59 entre Teo y A Estrada

El Gobierno gallego ha anunciado hoy martes la adjudicación de las obras del segundo tramo de la prolongación de la autovía AG-59 entre Pontevea, en el concello de Teo, y O Rollo, en el de A Estrada.

Las obras serán ejecutadas por la UTE Francisco Gómez y Cía, Misturas Obras e Proxectos, y Vázquez y Reino con un presupuesto de 27,98 millones de euros.

El tramo es el segundo de la prolongación de la AG-59. Tiene una longitud de cuatro kilómetros y discurrirá en paralelo a la carretera AC-841. Al final del mismo se construirá un enlace que consistirá en una glorieta a nivel. El proyecto incluye nueve estructuras: un viaducto sobre el río Ulla y otro sobre el Vea, cuatro pasos inferiores, uno superior y dos muros.

La previsión de la Xunta es iniciar en otoño las obras, que completarán la autovía hasta el concello de A Estrada.

Infraestruturas de la Xunta está ejecutando en la actualidad el tramo que une A Ramallosa con Pontevea, en el concello de Teo, en el que se han invertido 36 millones de euros. La previsión es que esté listo a finales del 2025.

Cuando la infraestructura esté completa, el recorrido entre Santiago y A Estrada durará unos diez minutos. La Xunta destaca además que mejorará la seguridad viaria y el asentamiento de empresas.